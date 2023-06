Dyr. IAM: Polski Pawilon na London Design Biennale opowiada o arcypolskiej wartości, jaką jest solidarność

Na głębszym poziomie Polski Pawilon na London Design Biennale, co jest czytelne i spójne, opowiada o arcypolskiej wartości, jaką jest solidarność - podkreśliła dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Barbara Schabowska w rozmowie z wtorkową "Gazetą Polską Codziennie".

W wywiadzie opublikowanym we wtorkowym wydaniu "Gazety Polskiej Codziennie" Schabowska była pytana o stworzony przez IAM Polski Pawilon, który zdobył główną nagrodę na otwarciu London Design Biennale. Jak podkreśliła, został on "nagrodzony za całokształt, czyli zarówno realizację, jak i koncepcję stojącą u podstaw +Poetyki konieczności+. Ta oczywiście bezpośrednio nawiązuje do modnych w designie trendów związanych z ponownym użyciem materiałów, obniżaniem śladu węglowego czy wykorzystywaniem odpadów do tworzenia materiałów przyszłości. Niemniej na głębszym poziomie pawilon, co jest czytelne i spójne, opowiada o arcypolskiej wartości, jaką jest solidarność. Ważne dla jury londyńskiego biennale, ale nie tylko tego, są projekty społecznie zaangażowane i takie, które w kreatywny sposób rozwiązują problemy współczesności. Polski Pawilon jest właśnie taką propozycją" - stwierdziła.

Na uwagę dziennikarki, że elementem wystawy są zebrane w Anglii okna, które będą wysłane do Kijowa, Charkowa i Chersonia, dyrektor IAM odpowiedziała, że kuratorzy Polskiego Pawilonu, czyli Zofia Jaworowska z Fundacji BRDA, Michał Sikorski i Petro Vladimirov, rok temu rozpoczęli zbierać okna w Polsce i wysyłać je na Ukrainę, by pomóc naszym sąsiadom w odbudowie domów. Projekt nazwali OKNO i do dziś końcówki serii okien czy okna z odzysku przekazują Ukraińcom. Filmową dokumentację tych działań mogą zobaczyć wszyscy odwiedzający nasz pawilon w Londynie. Projekt tego polsko-ukraińskiego zespołu kuratorskiego, który zwyciężył w konkursie organizowanym przez Instytut Adama Mickiewicza na Polski Pawilon na London Design Biennale, jest więc naturalną kontynuacją tej aktywności" - wyjaśniła.

Schabowska dodała, że "na Wyspach Brytyjskich solidarność Polaków z Ukrainą jest tematem dyskutowanym w mediach". "Dodatkowo zaangażowanie londyńczyków w zbiórkę okien zaktywizowało lokalną społeczność, co jest jednym z celów twórców Biennale. Chcą oni przecież zmieniać śwait, projektować rozwiązania włączające ludzi, znajdować odpowiedzi na istotne kwestie społeczne" - zwróciła uwagę.