Dyr. Kulasa: Powstanie najlepsza platforma edukacyjna na świecie

Platforma będzie grupować wszystkie usługi edukacyjne w jednym miejscu, zapewniać kompleksowy dostęp do informacji o nauce i oświacie, połączy oświatę i szkolnictwo wyższe, zintegruje wszystkie usługi i narzędzia oraz umożliwi stworzenie indywidualnych kont każdego uczącego się" - powiedział wicedyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej Tomasz Kulasa w piątek na konferencji.

W Warszawie, w piątek odbyła się konferencja pt. "Witaj Szkoło 2022" zorganizowana przez fundację "EdTech Poland". Głównym tematem rozmów były innowacyjne rozwiązania w polskiej edukacji.

Przedstawiono plany rozwoju trzeciej wersji platformy edukacyjnej. Stwierdzono, że nowa odsłona platformy, która ukaże się w 2023 r., będzie "najlepszą platformą edukacyjną na świecie".

"Platforma +edukacja.gov+, którą chcemy rozwinąć, będzie najlepszą platformą edukacyjną na świecie. Platforma będzie spełniać pięć zadań. Będzie grupować wszystkie usługi edukacyjne w jednym miejscu, będzie zapewniać kompleksowy dostęp do informacji o nauce i oświacie, połączy oświatę i szkolnictwo wyższe, zintegruje wszystkie usługi i narzędzia oraz umożliwi stworzenie indywidualnych kont każdego uczącego się" - przedstawił Kulasa.

Nowa platforma ma ułatwić uczniom wybór szkoły czy nawet pracy. Ma też pomóc szkołom i pracodawcom w przedstawianiu ich oferty przyszłym uczniom i pracownikom.

"Chcemy zapewnić, żeby na +edukacji.gov+ szkoły prezentowały to, co mają najlepsze, po to, żeby inny użytkownik - np. uczeń - mógł w łatwy sposób sprawdzić, która oferta najbardziej go interesuje. Myślimy o powiązaniu tej platformy z rynkiem pracy, żeby pracodawcy byli w stanie zaprezentować się potencjalnym przyszłym pracownikom" - powiedział.

Indywidualne Konto Edukacyjne dostępne na platformie ma gromadzić informacje każdego użytkownika na temat jego wykształcenia, dorobku zawodowego i posiadanych kwalifikacji. Jednak będą tam też kwalifikacje bardziej konkretne, które również przydadzą się w budowaniu kariery zawodowej.

"Oprócz kwalifikacji czy umiejętności odnoszących się do jakichś skomplikowanych dziedzin - jak cyberbezpieczeństwo czy programowanie, znajdą się tam też takie informacje, jak obsługa programu lub umiejętność szybkiego czytania i zapamiętywania. Taka osoba będzie miała swoje portfolio i będzie mogła się nim chwalić" - zapewnił Kulasa.

Zauważył też duży plus w postaci mobilności tych danych. "Te informacje będzie mógł ze sobą zabrać gdziekolwiek będzie się znajdował, zawsze będzie je miał w jednym miejscu" - zauważył.

Wspomniano też o sprzęcie, jaki w ramach Krajowego Planu Odbudowy ma trafić do szkół do końca września przyszłego roku.

"Pierwsze kamienie milowe KPO, które mamy są wyznaczone na za rok, na końcówkę września przyszłego roku. Do tego czasu musimy przekazać ponad 450 tys. komputerów, a w sumie 1,2 mln sprzętu" - powiedział dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wojciech Szajnar.

"Oprócz tego będą startowały klubu rozwoju cyfrowego. Będzie to działanie o wartości prawie miliarda złotych. W każdej gminie powstanie miejsce rozwoju kompetencji cyfrowych dla mieszkańców, w szczególności dla młodzieży uczącej się" - dodał.

W Polsce został też wprowadzony nowy projekt pilotażowy "ALBUS" z ramienia google education. Ma ułatwić wdrożenie technologii cyfrowej w szkołach. Opiera się on na nowoczesnych rozwiązaniach chmurowych.

"Projekt ma na celu przeprowadzenie analizy o tym, jak technologia wpływa na efektywność prowadzenia zajęć i uczenia się samych uczniów. Wyposażamy szkoły w rozwiązania technologiczne, które służą wsparciu dydaktyki na tradycyjnych zajęciach. Są to komputery oparte o chmurę. Jak również i platformę edukacyjną "google workspace for education" z classroomem" - powiedziała Beata Galas z firmy Google

"W dniu dzisiejszym "google for education" chce otworzyć polską grupę edukatorów google. Zapraszamy administratorów IT, nauczycieli, dyrektorów, trenerów z centrów edukacyjnych nauczycieli. Wszystkich państwa serdecznie zapraszamy" - dodała.

