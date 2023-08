Dyrektor fabryki musi znać koszty. I to od razu

Od przemysłu meblarskiego, przez samochodowy, chemiczny, aż po spożywczy czy farmaceutyczny występuje ten sam problem. I tu wkracza technologia.

- Mamy do czynienia z nierównomiernym rozwojem technologicznym - mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Praktycznie w każdej dziedzinie, gdzie są ciągi technologiczne, wprowadza się opomiarowanie - to Internet Rzeczy, który działa dzięki sieci 5G.

Problemy nowoczesnej produkcji, nowe technologie i zarządzanie zakładem przemysłowym to tematy konferencji Nowy Przemysł 4.0 (3-4 października 2023). będącej integralną częścią targów TOOLEX (3-5 października 2023, Katowice).

Co jest dziś dominującym trendem technologicznym w zakresie produkcji w polskim przemyśle?

- Mamy dziś do czynienia z nierównomiernym rozwojem technologicznym. Pewne technologie rozwijają się niezwykle szybko i są stosowane coraz częściej w procesach produkcyjnych, inne wolniej. Wśród takich dynamicznie rozwijających się technologii na pewno jest Internet of Things (IoT) oraz 5G. Coraz częściej są stosowane w przemyśle, choć nie dlatego, że to jest modne, ale z przyczyn zupełnie pragmatycznych.

Do stosowania IoT i sieci 5G firmy zostały zmuszone przez kryzys energetyczny. Ostatnie lata i szok energetyczne spowodował nagłe zainteresowanie się problemem kosztów produkcji. Nagle okazało się, że nasze linie technologiczne nie są opomiarowane na tyle, żeby dyrektor produkcji w danym zakładzie był w stanie odpowiedzieć w czasie rzeczywistym, ile kosztuje wyprodukowanie jednej sztuki.

Nagle okazało się, że przy bardzo szybkich zmianach cen komponentów i cen energii, posiadanie informacji on line dotyczącej kosztów produkcji jest kluczowe. Okazało się, że trzeba fabryczne instalacje opomiarować. Z różnych względów wcześniej zwracano przede wszystkim uwagę na opomiarowanie typu predictive maintanance czy utrzymanie ruchu.

Trudno uwierzyć, że wcześniej to nie działało.

- Odpowiedź na wiele pytań była dostępna najczęściej w tabelce Excela po trzech miesiącach. W tej chwili na skalę powszechną dąży się zmierzenia on line przynajmniej kosztów produkcji, aby móc odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje wyprodukowanie danej sztuki i czy w ogóle opłaca się to produkować. Bo to pytanie wcale nie jest bezzasadne. Producenci muszą w jednej chwili zdawać sobie sprawę, czy opłaca się produkować na tej linii, czy opłaca się w ogóle włączać daną maszynę, czy warto pracować w sobotę i w niedzielę, czy tylko od piątku do poniedziałku.

Firmy robiły symulacje w czasie szoku energetycznego badając, co się stanie, kiedy zostanie wprowadzony 20. stopień zasilania i będą zmuszone do produkcji nocnej oraz czy koszty produkcji pokryją marżę, którą uzyskują. Żeby to osiągnąć, trzeba opomiarować maszyny, ale okazało się nagle, że pociągnięcie kilometrów kabli - miedzianym czy światłowodowych - by połączyć ze sobą czujniki, jest po prostu trudne. W związku z tym dosyć powszechnie zaczęły wchodzić do opomiarowania maszyn i linii technologicznych bezprzewodowe czujniki z komunikacją, czyli taki typowy IoT.

Wszystko w jednej sieci i to w ramach każdego zakładu

Żeby to wszystko działało, potrzebna jest też komunikacja o dużej przepustowości, bo tych czujników jest przecież dużo. 5G - oprócz tego, że zapewnia szerokie pasmo przesyłania – przede wszystkim umożliwia podłączenie dużej liczby urządzeń do jednego punktu odbiorczego. Dlatego to połączenie IoT i 5G w przemyśle staje się coraz bardziej popularne. Także ze względu na cyberbezpieczeństwo rynek zdobywają sieci kampusowe 5G, czyli sieci zamknięte, specjalnie dedykowane dla danego zakładu. Nie służą do komunikacji zewnętrznej, tylko wyłącznie do transmisji danych na terenie danej firmy produkcyjnej.

O jakich branżach mówimy?

- To dotyczy każdej branży: od przemysłu meblarskiego, przez samochodowy, chemiczny, aż po spożywczy czy farmaceutyczny. Praktycznie w każdej dziedzinie, gdzie są ciągi technologiczne, wprowadza się opomiarowanie. Wszędzie tam, gdzie jest paczkowanie, pakowanie, przenoszenie, gdzie występują procesy batchowe (przebiegające ściśle według specyfikacji - przyp. red.)

Widać również postęp w dziedzinie tak zwanego edge computingu (przetwarzanie brzegowe - przyp.red.). To następna technologia, którą nazywamy Przemysłem 4.0. Edge computing zdobywa ogromną popularność w systemach kontroli jakości, jest połączony z systemami wizyjnymi do kontroli jakości albo kontroli procesu.

To znaczy, że proces technologiczny jest nadzorowany już nie przez ludzi, ale przez maszyny, które oceniają, czy określony produkt spełnia wymagania jakościowe. Na samym wyjściu z linii technologicznej, proces kontroli jakości odbywa się online, bo wszystkie elementy są badane przez specjalne kamery wizyjne, ale technicznie problem polega na tym, że ilość danych z kamery jest tak duża, że przesyłanie danych przez sieci przemysłowe jest niemożliwe, więc przetwarzanie sygnałów musi odbywać się u źródła. To właśnie przetwarzanie brzegowe, czyli edge computing.

Cyfrowy bliźniak - symulacja, która już jest niezwykle popularna, bo po prostu się opłaca

Ponadto, coraz większą popularność zdobywa cyfrowy bliźniak, czyli wszelkiego rodzaju symulacje procesów produkcyjnych i to od poziomu konstrukcji aż do etapu produkcyjnego. W tej chwili nowe zakłady projektuje się w ten sposób, że zanim się powstanie projekt, to tworzona jest symulacja, jak to będzie działało. To powszechne, jeżeli chodzi o systemy magazynowe, projektowanie magazynów wysokiego składowania, o wszystkie prace produkcyjne.

Cyfrowy bliźniak przynosi duże oszczędności, a jest relatywnie prostym rozwiązaniem. Tutaj systemy wizyjne, systemy skaningu laserowego, systemy uczące się zdobywają coraz większą popularność, a nowoczesne metody prowadzenia linii technologicznej coraz bardziej bazują na algorytmach samouczących się. Krótko mówiąc – tam, gdzie człowiek do tej pory był niezastąpiony, wkracza technologia.