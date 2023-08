Dyrektor generalny GUM: Budowa kampusu w Kielcach wchodzi w końcową fazę

Budowa kampusu laboratoryjnego wchodzi w końcową fazę, zdolności badawcze chcemy osiągnąć pod koniec roku – powiedział PAP dyrektor generalny Głównego Urzędu Miar, Piotr Ziółkowski. Dodał, że są już pierwsze firmy zagraniczne, które interesują się nawiązaniem współpracy z ośrodkiem.

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar powstaje przy ulicy Wrzosowej w Kielcach. W ramach pierwszego etapu powstanie sześć laboratoriów - akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, wraz z laboratorium długości, masy, termometrii, metrologii interdyscyplinarnej. Planowane jest także wykonanie budynków warsztatów oraz magazyn materiałów łatwopalnych.

Jak przekazał PAP dyrektor generalny GUM, Piotr Ziółkowski obecnie na budowie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynków - montaż sufitów, malowanie ścian wyposażenie pomieszczeń. Na finalizacji są prace instalacyjne. Testowany jest system zarządzania obiektem.

Jednocześnie trwają roboty na zewnątrz, związane z wykończeniem terenu. Skończony został parking, który znajduje się od frontu kompleksu przy ulicy Wrzosowej, wykonane zostały także pierwsze dwie warstwy asfaltu na drogach wewnętrznych.

"Za kilka tygodni będzie można zobaczyć docelową elewację budynków. Kampus na pewno będzie wizytówką architektoniczną Kielc" - ocenił dyrektor.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest do 31 października. "Termin wydaje się niezagrożony. Finalizując ostatnie prace budowlane, będziemy rozpoczynać proces uruchamiania laboratoriów, który będzie trwał kilka tygodni. Zdolności badawcze chcemy osiągnąć pod koniec grudnia i część prac badawczych będzie mogła się rozpocząć z początkiem przyszłego roku" - dodał.

Jednocześnie trwa rekrutacja specjalistów - metrologów, którzy w przyszłości będą prowadzić badania w Kielcach. Obecny nabór dotyczy kilkunastu stanowisk, a dla kilkudziesięciu już został zamknięty. "Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że do pracy w ośrodku zgłaszają się wysokiej klasy specjaliści, którzy decydują się związać zawodowo z Kielcami. Nowoczesny kampus może być prawdziwym magnesem dla badaczy" - ocenił.

Jednak jego zdaniem największym sukcesem będzie, jeśli działalność laboratoriów GUM przyciągnie do Kielc i regionu nowe firmy.

"Są już pierwsze przedsiębiorstwa zagraniczne m.in. z Hiszpanii, które interesują się możliwością skorzystania z naszej infrastruktury. Liczymy, że w przyszłości będzie to owocował otwarciem w Kielcach i regionie centrów badawczo-rozwojowych różnych firm ze względu na to, że tego typu obiekty jak kampus GUM, są naprawdę unikatowe w skali Europy" - zaznaczył dyrektor Ziółkowski.

Pod koniec lipca Sąd Okręgowy w Kielcach stwierdził uprawomocnienie się postanowienia ws. ugody dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia głównego wykonawcy kampusu. "Faktycznie udało się nam dojść do porozumienia. Rzeczywiście te nadzwyczajne wzrosty cen i zawirowania na rynku budowalnym wywołane kryzysem wojennym dotknęły wykonawcę. Analizując materiał dowodowy przygotowany przez generalnego wykonawcę, a także nasze ekspertyzy mogliśmy ustalić kwotę, która może być uczciwym rozwiązaniem. Została zawarta ugoda waloryzująca umowę i podnosząca jej wartość z prawie 105 mln zł do 135 mln zł" - dodał.

Laboratoria kampus Głównego Urzędu Miar zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy m.in. fontannę cezową, która będzie służyć do wspierania systemu dystrybucji czasu dla sektorów gospodarki wymagających precyzyjnie, nieprzerwanie, wiarygodnie i niezawodnie odmierzanego czasu (z dokładnością przynajmniej do milisekund), tj. dla: energetyki, telekomunikacji, teleinformatyki, systemów IT, bankowości i finansów.