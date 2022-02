Dyrektor Muzeum Auschwitz w 10. najbardziej wpływowych ludzi świata muzeów

Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński po raz drugi znalazł się na liście 50 najbardziej wpływowych ludzi świata muzeów, przygotowanej przez serwis Blooloop. W tym roku został umieszczony w najważniejszym zestawieniu: „The Power 10” – podało muzeum.

"W tej prestiżowej grupie są także m.in. dyrektorka Smithsonian National Museum of African Art w Waszyngtonie Ngaire Blankenberg, pierwsza kobieta dyrektor Muzeum Louvres w Paryżu Laurence des Cars, Koyo Kouoh z Zeitz Museum of Contemporary Art Africa w południowoafrykańskim Cape Town, dyrektor M+ w Hongkongu Suhanya Raffel oraz Eugene Tan, dyrektor National Gallery Singapore i Singapore Art Museum" - przekazało w środę w komunikacie Muzeum Auschwitz.

"W świecie muzealnictwa, które cechuje ogromna różnorodność wynikająca z odmiennego charakteru kolekcji i narracji oraz całkowicie innej aksjologii interakcji z odwiedzającymi, niezwykle ważną rolę odgrywa budowanie kontaktów na skalę globalną. Wiele bowiem dobrego dzieje się w muzeach, których zasięg oddziaływania niekoniecznie jest ogólnoświatowy. Wymiana myśli, różnych rozwiązań technicznych czy komunikacyjnych jest gwarantem rozwoju instytucji muzealnych. Dotyczy to w zasadzie każdego rodzaju muzeów, z Miejscami Pamięci włącznie" - powiedział Piotr Cywiński.

Służby prasowe oświęcimskiego muzeum wskazały, że "Blooloop 50 Museum Influencer List" ma zwrócić uwagę na osoby, które mają wpływ na ewolucję myśli muzealniczej i praktyk w codziennej pracy muzeów na świecie.

"W 2021 r. światowe muzea i atrakcje kulturalne musiały stawić czoła ciągłemu wyzwaniu związanemu z COVID-19. Pandemia wywarła bezprecedensowy wpływ na ten sektor. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Amerykański Związek Muzeów wykazało, że aż 15 proc. instytucji członkowskich jest zagrożonych zamknięciem" - napisali autorzy zestawienia. Wskazali zarazem, że lista wyróżnia 50 kluczowych indywidualności, których "innowacyjność i kreatywność odegrała kluczową rolę w przeprowadzeniu muzeów przez kolejny trudny rok".

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je pond 563 tys. osób, rok wcześniej 502 tys., a przed pandemią, w 2019 r. - 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.