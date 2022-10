Dyrektor NIW: Mamy 9 programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Mamy w tej chwili 9 programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Adresujemy środki publiczne nie tylko do pełnego spektrum organizacji pozarządowych, ale też do wybranych grup, m.in. harcerstwa – powiedział w poniedziałek dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.

W poniedziałek odbyła się w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie konferencja "Bezpieczne finansowanie kapitału przez organizacje obywatelskie". Wydarzenie zorganizowały Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW CRSO) i fundacja Giełdy Papierów Wartościowych.

Dyrektor NIW CRSO Wojciech Kaczmarczyk powiedział, że giełda jest odpowiednim miejscem do rozpoczęcia profesjonalnej, opartej na sprawdzonej wiedzy edukacji finansowej organizacji pozarządowych.

"To pierwsze takie przedsięwzięcie, ale (...) mam nadzieję otworzy cały pakiet systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych, które stawiają sobie za cel tworzenie swoich kapitałów, budowanie swoich kapitałów i opieranie swojej działalności w dłuższej perspektywie czasu (...) na stabilnym źródle finansowania, jakim są własne aktywa finansowe, ale nie tylko aktywa finansowe" - zaznaczył.

Kaczmarczyk dodał, że od 2018 r., czyli roku, w którym powstała kierowana przez niego organizacja, dokonały się zmiany w kwestii wsparcia organizacji pozarządowych w Polsce. "Ostatnie 30 lat, a zwłaszcza ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z roku 2003, to jest czas, w którym organizacje pozarządowe mogły z mniejszym lub większym powodzeniem być włączane w system działań publicznych" - powiedział.

W jego ocenie dziś tego typu organizacje są "niezastępowalnym uczestnikiem realizacji zadań publicznych." Według Kaczmarczyka organizacje pozarządowe stały się obiektem nacisku ze strony administracji publicznej, aby w ramach działań publicznych nie domagały się poważnych środków na pokrycie ich kosztów. Tymczasem - w jego ocenie - powinny być ważnym elementem systemu rynku pracy.

"Stąd w 2018 r. zaczęliśmy wdrażać pakiet wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Gdyby skupić te programy w jednym haśle, jednym słowie, to najważniejszym słowem byłoby: wsparcie instytucjonalne" - powiedział. Jak mówił, wówczas dokonała się zmiana w sposobie myślenia o wsparciu trzeciego sektora. Zaznaczał, że dojrzałe demokracje powinny wspierać takie organizacje.

"To się dzieje teraz, z taką znacznie większą intensywnością od 2017 r. Mamy w tej chwili 9 programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kiedy zaczynaliśmy - był jeden, gdzie adresujemy środki publiczne nie tylko do wszystkich organizacji pozarządowych, pełnego spektrum (...), ale także do wybranych grup, uznając, że niektóre z tych grup organizacji pozarządowych pełnią szczególną rolę w społeczeństwie obywatelskim" - powiedział. Wskazał na harcerstwo i uniwersytety ludowe.

Dyrektor NIW CRSO podkreślił, że w architekturze wsparcia publicznego szczególną rolę odgrywa program rozwoju organizacji obywatelskich i dotyczy pozyskiwania środków przez te organizacje w perspektywie wieloletniej po to, aby budować aktywa służące realizacji ich misji.

Prezes fundacji GPW Piotr Krygiel podkreślił w czasie przemówienia otwierającego konferencję, że jest to szczególne wydarzenie, bo zgromadziło przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk obywatelskich, jak i ekspertów, profesjonalistów związanych z rynkiem kapitałowym i sektorem finansowym.

"Środowiska pozarządowe wykonują w Polsce niezwykle ważną pracę i mają bardzo duże znaczenie dla całego społeczeństwa" - zaznaczył Krygiel. Dodał, że ta praca nie zawsze jest dostrzegana i rozumiana. Podał, że gdyby spojrzeć na wymiar ekonomiczny działalności wolontariuszy w Polsce, to ich roczne działania można wycenić na 40 mld zł. Krygiel wyraził nadzieję na owocną współpracę z NIW CRSO w zakresie wspierania trzeciego sektora.

W czasie konferencji debatowano m.in. o bezpiecznym finansowaniu kapitałów żelaznych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele środowiska biznesowego związanego z rynkiem kapitałowym i członkowie organizacji pozarządowych. Wśród nich byli m.in. beneficjenci Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 2a. Pierwsze organizacje, które zakończą zadania w ramach tego priorytetu, już niebawem rozpoczną proces budowy kapitału żelaznego w swoich organizacjach.