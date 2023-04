Dyrektor PISM: to Polska zdefiniowała, co to znaczy być członkiem koalicji proukraińskiej

To Polska zdefiniowała, co to znaczy być członkiem koalicji proukraińskiej - powiedział w czwartek w TVN24 dyrektor PISM dr Sławomir Dębski. Ocenił, że w wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce chodziło o to, żeby mobilizować społeczeństwo, elity tej koalicji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Prezydent Zełenski chciał się w jakimś sensie odwdzięczyć za te wizyty, które były składane w ciągu ostatniego roku w Kijowie. Trzeba pamiętać, że to Polska zdefiniowała, co to znaczy być członkiem koalicji proukraińskiej. To znaczy wsiąść do pociągu i pojechać do Kijowa. To polski premier, jako pierwszy dokonał tej podróży, w ślad za nim, rok później, pojechał prezydent USA Joe Biden. Coś nie do wyobrażenia jeszcze rok temu. Chodziło o to, żeby pokazać, że Ukraina docenia tą solidarność, że Ukraina jest wdzięczna" - wskazał dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Zwrócił uwagę, że to "także jest bardzo niebezpieczny moment dla Ukrainy". "Trochę przyzwyczailiśmy się do tej wojny, przyzwyczaili się politycy. Chodzi o to, żeby mobilizować społeczeństwo, mobilizować elity tej koalicji" - ocenił Dębski.

Jego zdaniem, "trzeba to robić trochę inaczej, niż w ostatnich miesiącach". "Każda wojna ma trochę inne fazy. Teraz przechodzimy do fazy mobilizowania, do kontynuowania pomocy, bo już nauczyliśmy się, politycy już wiedzą, jak zoperacjonalizować pomoc dla Ukrainy, co robić. Ukraina dostaje pomoc wystarczającą do tego, żeby się bronić, ale raczej nie do tego, żeby wygrać wojnę" - podkreślił.

Dodał, że "chodzi o to, żeby utrzymać tą pomoc, kontynuować tą pomoc, bo jeżeli tego przekonania, że Ukraina musi otrzymać wsparcie niezbędne do tego, żeby tę wojnę wygrać, nie będzie, to zaczną się pomysły jakichś Monachium, jakichś Jałt, porozumień z Rosją kosztem Ukrainy".

Dębski przypomniał, że "Ukraina zmobilizowała milion żołnierzy". "To jest milionowa armia w tej chwili, ta armia potrzebuje sprzętu, nie tylko to utrzymywania terytoriów, ale jeżeli realnie myślimy o tym, że Ukraina musi odzyskać kontrolę i suwerenność nad całością swojego terytorium, to musi mieć środki do tego" - powiedział.

Według dyrektora PISM "im dłużej trwa ta wojna, to Ukraina jest bardziej zniszczona, zdewastowana i trudniej będzie ją odbudować".

Wskazał, że "wojny nie przegrywa się w okopach, bezpośrednio na polu walki". "To jest zmaganie psychologiczne, które w zasadzie rozstrzyga się w umysłach społeczeństw, które tę wojnę wspierają, za tymi armiami stoją. Tak długo, jak rosyjskie społeczeństwo, elity będą uważały, że mogą tę wojnę wygrać, a także, że jest sens jej prowadzenia, tak długo Ukraina będzie potrzebowała pomocy w odpieraniu rosyjskiej agresji" - zaznaczył.

Prezydent Zełenski przybył w środę do Polski z oficjalną wizytą, pierwszą od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku; spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim; wziął też udział w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczym. Prezydenci Polski i Ukrainy wygłosili też przemówienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.