Dyrektor regionalny WHO: Chcemy odbudować system ochrony zdrowia w Ukrainie lepszy niż przed wojną

Celem nie jest odbudowanie systemu opieki zdrowotnej w Ukrainie w takiej formie, w jakiej funkcjonował on przed wybuchem wojny. Chcemy odbudować go mądrzej, by jeszcze lepiej służył niż wcześniej – powiedział w środę na Kongresie 590 dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge.

W środę rozpoczął się w Warszawie dwudniowy Kongres 590. Tematem głównym VII edycji wydarzenia pod hasłem "Łączymy wszystkich" jest współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza. Kluge wziął udział w panelu "Proces odbudowy systemu opieki zdrowotnej w Ukrainie - cele, rola Polski oraz instytucji międzynarodowych".

Kluge przypomniał, że po wybuchu wojny w Ukrainie był w Czernichowie, gdzie widział zniszczone szpitale i kliniki, a jednocześnie wielką determinację lekarzy i pielęgniarek do ratowania życia pacjentów. "Chcę wyrazić podziw dla personelu, który pracuje na pierwszej linii frontu" - ocenił.

Zdaniem dyrektora regionalnego WHO na Europę rekonstrukcja systemu opieki zdrowotnej w Ukrainie nie jest tylko projektem infrastrukturalnym, ale jest projektem "świadczenia większego spektrum usług od prewencji, rehabilitacji, profilaktyki po opiekę paliatywną". "Tan aspekt ludzki jest niezwykle ważny obok infrastruktury. To wszystko powinno zagrać razem" - stwierdził.

Kluge podkreślił, że odbudowie systemu opieki zdrowotnej w Ukrainie powinny przyświecać pewne zasady. Pierwszą z nich jest to, że w centrum systemu opieki zdrowotnej znajdują się ludzie. "Bardzo ważnym aspektem jest zdrowie psychiczne. Jest to duże wyzwanie, duże obciążenie" - przyznał.

Drugą fundamentalną zasadą jest - jego zdaniem - sprawiedliwość i dostęp do ochrony zdrowia dla wszystkich. "Nikt nie powinien być pozbawiony pomocy. Leki muszą być dostępne dla każdego i być w zasięgu kieszeni przeciętnego obywatela. A tym bardziej kwestie związane z chorobami nowotworowymi, gdzie trzeba nieraz latami płacić za opiekę" - zaznaczył.

Jak zastrzegł, system podstawowej opieki zdrowotnej w Ukrainie działa, większy problem jest w przypadku chorób nowotworowych. "Ukraina już wykonała ogromną pracę w tym zakresie przed wojną, jeśli chodzi np. o transparentność przetargów na leki" - ocenił dyrektor regionalny WHO na Europę.

Wskazał, że kolejną zasadą jest to, że system ochrony zdrowia musi być trwały i odporny na sytuacje awaryjne, takie jak wybuch wojny. "To przede wszystkim monitoring, decentralizacja i znajomość pewnych działań prewencyjnych nie tylko medyków, ale też społeczeństwa" - mówił. Dodał, że należy "wytworzyć w społeczeństwie pewną kulturę zdrowia, odpowiedzialności za stan zdrowia".

Kluge zaznaczył, że celem nie jest odbudowanie systemu opieki zdrowotnej w Ukrainie w takiej formie, w jakiej był on przed wybuchem wojny. "Chcemy odbudować go mądrzej, chcemy odbudować go w taki sposób, by jeszcze lepiej służył niż wcześniej. Chcemy pozbyć się pewnych niedociągnięć, pewnych bagaży z przeszłości" - podkreślił.

Jako ostatnią zasadę przyświecającą procesowi odbudowy systemu opieki zdrowotnej w Ukrainie Kluge wskazał na odpowiedzialność. "Precyzyjne zdefiniowanie ról, narzędzia cyfrowe, które mogą posłużyć w opisie ról, zakresu odpowiedzialności zarówno po stronie lekarzy, jak i pacjentów tak, żeby lekarz wiedział, co się dzieje" - mówił.