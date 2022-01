Dyrektor w NIK: delegacja na Białoruś miała charakter formalny

Delegacja NIK na Białoruś miała charakter formalny i służbowy - podkreślił dyrektor białostockiej delegatury NIK Janusz Pawelczyk. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik ocenił, że delegacja NIK do Mińska to "złamanie izolacji Białorusi i legitymizacja dyktatora".

Podczas połączonego posiedzenia komisji spraw zagranicznych i kontroli państwowej wysłuchały w poniedziałek informacji NIK w sprawie grudniowej wizyty na Białorusi.

Poseł PiS Radosław Fogiel pytał przedstawicieli NIK, czy podczas delegacji odbyły się nieformalne spotkania ze stroną białoruską.

Dyrektor białostockiej delegatury NIK Janusz Pawelczyk podkreślił, że delegacja miała charakter formalny. "Nie pojechaliśmy tam prywatnie, pojechaliśmy tam służbowo. Wróciliśmy bardzo późno na granicę, po wielu godzinach podróży i trzeźwi" - oświadczył.

Wskazywał, że wizyta w Mińsku poświęcona była rozmowom nt. ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej, aktów prawnych, które ją regulują oraz gospodarki leśnej.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik ocenił, że delegacja NIK do Mińska to "złamanie izolacji Białorusi i legitymizacja dyktatora". "Ja uważam, że jest to działanie karygodne. Nie było żadnych podstaw do tego, szczególnie w tym momencie, kiedy byliśmy bardzo mocno atakowani na granicy" - powiedział Wąsik.