Dyrektor zamku na Wawelu o Skarbcu Koronnym: to, co się tam znajduje, wywołuje oszołomienie

To, co się tam znajduje, wywołuje oszołomienie, zwłaszcza srebrno-złota sala. Te dzieła były schowane, teraz porażają swoim pięknem i znaczeniem – tak dyrektor zamku na Wawelu Andrzej Betlej opisał wyremontowany Skarbiec Koronny, którego otwarcie zaplanowano na 30 czerwca.

"To, co tam się znajduje, wywołuje oszołomienie. Mamy do czynienia z najnowocześniejszą ekspozycją w Polsce" - powiedział we wtorek dziennikarzom dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej.

Jak podkreślił, w Skarbcu prezentowane będą dzieła, których nigdy wcześniej nie pokazywano albo ostatni raz można było je widzieć 40 lat temu. Większość z tych eksponatów była w posiadaniu zamku, jednak były "schowane", a w teraz w Skarbcu - jak mówił dyrektor - "olśniewają, porażają swoim pięknem i znaczeniem".

W wyniku remontu liczba pomieszczeń Skarbca wzrosła z czterech do 12, liczba obiektów - z kilkuset do kilku tysięcy. Oprócz dzieł należących do Zamku znajdą się tam nowe nabytki i depozyty. "Historyczne obiekty w najnowocześniejszych przestrzeniach muzealnych nie tylko na Wawelu, ale w Polsce" - opisywał Skarbiec Betlej oceniając, że powstała przestrzeń o "niewiarygodnej atmosferze", a "srebrno-złota sala wywołuje efekt szeroko otwartych oczu".

Wśród prezentowanych obiektów będą te przypominające ważne tematy w historii Polski. Zwiedzający zobaczą m.in. miecz koronacyjny królów Polski, pieczęć Jana Kazimierza, sztandary RP, nowo zakupione cenne, kilkusetletnie puchary.

Dotychczasowe koszty przygotowania nowego Skarbca Koronnego to blisko 14 mln zł, dotacja celowa MKiDN wyniosła 12,8 mln zł. Powiększenie przestrzeni Skarbca było możliwe dzięki przeniesieniu Archiwum Narodowego z Wawelu do budynku przy ul. Rakowickiej.

We wtorek Zamek Królewski na Wawelu przedstawił też inne atrakcje przygotowane na lato. Będą to wystawy - zarówno wewnątrz zamku, jak i w plenerze, nowe trasy zwiedzania - "Wawel - prywatna rezydencja królewska" i "Wawel koronny", oprowadzania tematyczne. Jak co roku odbędzie się festiwal muzyczny "Wawel o zmierzchu" - koncerty zaplanowano na weekendy od 5 do 7 oraz od 12 do 14 sierpnia. Nie zabraknie spotkań dla dzieci z Ukrainy.

Nowa letnią propozycją ma być festiwal "Wawel jest Wasz" od 24 do 28 sierpnia. Program nawiązuje do tradycji dworu Jagiellonów jako miejsca otwartego na kontakty międzykulturowe i artystyczne, ale i wykorzystuje nowoczesne formy przekazu. Obejmie warsztaty, np. filmowe; pokazy skateboardingu (jazdy na deskorolce), spotkania poświęcone np. komiksowi.