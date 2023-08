Dyskusja o referendum napędza PiS

Platforma Obywatelska nie zachęca do bojkotu październikowego referendum, ale wierzy, że publiczna rozmowa na zaproponowane w pytaniach tematy jest ze szkodą dla wyniku wyborczego partii opozycyjnych.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na Kanale Wyborczym WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o zbliżającym się referendum.

- PiS chce wkurzyć i omamić w ten sposób ludzi - mówi Wojciech Saługa z Platformy Obywatelskiej.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Anna Górska z Lewicy, Piotr Masłowski z Polski 2050, Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości i Michał Urbaniak z Konfederacji.

Zobacz całą debatę dotyczącą referendum. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

Poznaliśmy już wszystkie z czterech pytań, które zostaną zadane Polakom 15 października przy okazji odbywających się tego dnia wyborów parlamentarnych.

Pierwsze dotyczy prywatyzacji państwowych spółek. Drugie podniesienie wieku emerytalnego. Trzecie to już kwestia przyjmowania uchodźców. Czwarte - likwidacji bariery na granicy z Białorusią.

- Te pytania są przewrotne i fałszywe. Traktujemy to w kategoriach manewru wyborczego. Sztab wyborczy PiS, wymyślając pytania, wzorował się na referendum Orbana na Węgrzech. To nie są prawdziwe problemy Polaków. Podstawowym pytaniem na 15 października jest to, czy chcemy, by PiS zawładnęło państwem - przekonuje Saługa z PO.

W debacie WNP.PL pytaliśmy reprezentanta największej opozycyjnej partii o ich stanowisko w sprawie prywatyzacji państwowych spółek.

- Prywatyzacja na szerszą skalę już dawno się skończyła. Ten temat obecnie nie funkcjonuje. PiS wymyśliło sobie ten temat na potrzeby wyborów, przeprowadzając wcześniej jakieś badania. Chcą wkurzyć i omamić w ten sposób ludzi - odpowiadał poseł Wojciech Saługa.