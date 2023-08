Dywersja Medyczna: od początku wojny angażujemy się w pomoc medyczną dla kolegów medyków z Ukrainy

Od początku wojny angażujemy się w pomoc medyczną dla kolegów medyków z Ukrainy - powiedziała PAP założycielka grupy Dywersja Medyczna dr Agata Stodolska-Nowak. Przekazała, że obecnie medycy ochotnicy z Dywersji przebywają na Zaporożu, aby pomagać medykom bojowym w pracy.

Dywersja Medyczna to grupa ludzi związanych z medycyną, którzy od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wspomagają służących na froncie medyków pola walki. Swoją pomoc rozpoczęli od zebrania funduszy na karetkę specjalistyczną.

"Myśleliśmy, że na tej karetce poprzestaniemy, bo to był duży wysiłek finansowy i logistyczny, ale spływały do nas prośby o pomoc z Ukrainy i trudno było odmawiać, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach. No i tak to się potoczyło, że od początku wojny do jesieni 2022 r. zajmowaliśmy się przesyłaniem pomocy medycznej oraz humanitarnej do Ukrainy. A od jesieni wyspecjalizowaliśmy się w pomocy medycznej dla medyków bojowych, czyli medyków, którzy pracują na froncie" - powiedziała PAP dr Stodolska-Nowak.

"Po doświadczeniach jakie zdobyliśmy dzięki codziennym kontaktom z medykami frontowymi oraz innymi polskimi ochotnikami, zdecydowaliśmy że sami chcielibyśmy mieć taką grupę ochotników. Dlatego zaczęliśmy myśleć nad swoim własnym wyspecjalizowanym samochodem. Udało nam się taki samochód przerobić. Jest on wyposażony w taki sposób, że może działać zarówno na linii 0, może służyć jako polowy punkt stabilizacyjny, mogą się w nim odbywać małe zabiegi i może wozić pacjentów od punktów stabilizacyjnych do szpitali" - dodała.

Dywersja Medyczna, wraz z Inicjatywą Nehemiasza, przy pomocy mechanika samochodowego z Ukrainy Andrieja Maksimowa, wolontariusza i lidera grupy "Razem jesteśmy siłą" zajmującej się głównie pozyskiwaniem, remontowaniem i przystosowaniem do warunków bojowych pojazdów, odremontowała i wyposażyła auto do ewakuacji medycznej pod nazwą własną "Miś 2".

Dr Stodolska-Nowak podkreśliła, że to właśnie doświadczenie i umiejętności zawodowe Andrieja oraz jego niezłomność w dążeniu do celu umożliwiły całej grupie współpracujących wolontariuszy realizację projektu. Pojazd wyjedzie do Ukrainy w ten weekend.

