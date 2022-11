Działacz PZPN: zatrzymanie przez CBA jest absurdalne

Były sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki, który został zatrzymany w poniedziałek (21 listopada) przez CBA jednak nie usłyszał zarzutów.

Sawicki został przewieziony we wtorek do Szczecina, gdzie jednak nie usłyszał zarzutów korupcyjnych i nie został aresztowany .Maciej Sawicki jest natomiast oskarżony o działanie na szkodę finansową PZPN.

Zarzuty postawione przez prokuraturę dotyczą wyrządzenia szkody finansowej a nie korupcji

- Z korupcją nie mam i nigdy nie miałem nic wspólnego. Zarzuca mi się natomiast wyrządzenie szkody finansowej PZPN. Uważam to za całkowity absurd, a mój mecenas nie dostrzega nawet znamion jakiegokolwiek przestępstwa – stwierdził Sawicki w wypowiedzi dla Interia.pl.

Oprócz Macieja Sawickiego zatrzymano w poniedziałek również trzy inne osoby. Jakuba T., członka zarządu PZPN, a także dwie inne osoby. To Iwona T. (żona Jakuba T.) oraz Gabriela M., była prezes zarządu spółki OSTTAIR. Według oskarżenia wszyscy podejrzani działali na stratę PZPN na kwotę 1 miliona złotych.

Sprawa dotyczy kontraktu zawartego przez PZPN w 2014 r. z firmą Ustronianka, która została sponsorem reprezentacji Polski. Prokuratura uważa, że zdobyła bardzo solidny materiał dowodowy w wyniku analizy nośników informatycznych, wiadomości mailowych i dokumentacji bankowej. Ze śledztwa wynika że, doszło do podpisania fikcyjnej umowy sponsorskiej, a część środków uzyskanych z PZPN została przeznaczona na zakup luksusowych mebli na rzecz Jakuba T.

- Jedyne co zrobiłem, to w ramach pełnionej przeze mnie funkcji podpisałem kontrakt, dzięki któremu związek zarobił duże pieniądze i wyłącznie to wynika z materiału dowodowego. Kontrakt, podobnie jak każdą inną umowę, parafowałem jako osoba do tego wyznaczona przez zarząd" - tłumaczył Sawicki cytowany przez portal Interia.pl.