Działdowo: Gliński: dla zachowania tożsamości wspólnotowej budujemy miejsce pamięci

Dzięki odważnym decyzjom politycznym, z ruin byłego obozu wznosimy miejsce pamięci potrzebne nam wszystkim do zachowania tożsamości wspólnotowej - mówił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w poniedziałek w Działdowie.

"Znajdujemy się na terenie obozu, w którym według szacunków zginęło od 15 do 30 tys. Polaków. Ten obóz był zapomniany, tutaj trzy lata temu, kiedy odwiedzałem Działdowo, była ruina, która w zasadzie chyliła się ku upadkowi. Mury dokładnie padały" - wspominał wicepremier Gliński.

"Udało nam się w ciągu ostatnich trzech lat, dzięki zaangażowaniu miejscowych społeczników, a także moich przyjaciół, kolegów ze Zjednoczonej Prawicy, z Prawa i Sprawiedliwości, doprowadzić do takiej sytuacji, że realizujemy tutaj budowę muzeum, miejsca pamięci, które będzie opowiadało o tych straszliwych czasach, bo pamięć jest podstawą tożsamości wspólnotowej" - dodał. Jego zdaniem, "bez pamięci, jako naród nie możemy istnieć, nie możemy także rozmawiać z kolejnymi młodymi pokoleniami o naszej historii a także o przyszłości, bo przyszłość musi być budowana na fundamencie wartości, a te wartości pochodzą często z przeszłości".

"To muzeum powstaje dzięki naszej inicjatywie. W całości jest finansowane z funduszy lokalnych, rządowych, czyli z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie 17,5 mln zł udało nam się tutaj dzięki inicjatywie moich kolegów z PiS ściągnąć do tego miejsca. Także jeden z programów MKiDN został uruchomiony i zainwestowaliśmy tutaj 460 tys. zł z resortu" - poinformował szef MKiDN.

A to wszystko dzięki temu, jak wyjaśnił, "że przedstawiono nam ten problem, że społecznicy o to dbali, że przekonali także władze samorządowe, żeby uczestniczyły w tej inwestycji". "I myślę, że tu jest w pigułce pokazane, co można w Polsce zrobić" - ocenił. "Dzięki odważnym decyzjom politycznym z ruiny, która tutaj była trzy lata temu, budujemy coś naprawdę godnego i potrzebnego nam wszystkim" - przypomniał Piotr Gliński.