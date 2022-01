Dziambor: Doprowadzacie do sytuacji, w której minister edukacji staje się dyktatorem

Doprowadzacie do sytuacji, w której minister edukacji staje się dyktatorem polskiej szkoły - powiedział Artur Dziambor (Konfederacja), w środę w Sejmie podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zmierzającej do wzmocnienia roli kuratora.

"Jak ja zaczynałem swoją karierę nauczyciela to wtedy funkcjonowały tzw. trójki giertychowskie. Nie pamiętam tych czasów za dobrze (...) nauczyciele zachwyceni nie byli, tym, że to funkcjonuje. Teraz ta ustawa troszkę tak mi przypomina tę atmosferę grozy, która wtedy funkcjonowała w szkole" - powiedział Dziambor.

Trójki giertychowskie to były zespoły, w skład których wchodzili: policjant, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i przedstawiciel kuratorium. Powoływane były przez wojewodów. Działy, gdy u władzy była koalicja PiS-LPR-Samoobrona. Miały za zadanie kontrolowanie szkół, przede wszystkim pod kątem radzenia sobie z takimi problemami, jak: alkohol, narkotyki, przemoc i kradzieże.

Poseł Konfederacji wskazał, że "ta ustawa jest wprost przeciwieństwem tego, do czego powinniśmy dążyć, czyli jednak do decentralizacji szkolnictwa i doprowadzenia do tego, że szkoły ze sobą w jakiś konkretny sposób konkurują i mogą prowadzić własną politykę programową, edukacyjną pod względem oferty pod wszystkimi możliwymi względami".

Przypomniał, że na posiedzeniu sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej, na której procedowany był projekt nowelizacji, złożył w imieniu swojego klubu poprawkę do projektu. Jak mówił, dawała ona większą władzę rodzicom przy wyborze dyrektora szkoły oraz odbierała w tej sprawie głos związkom zawodowym. "Odrzuciliście tę poprawkę" - powiedział.

"Dawała ona większą władzę rodzicom, bo to rodzice powinni decydować. Sprawozdawca o tym mówił, tylko, że w waszym przypadku to jest pusta fraza" - ocenił Dziambor.

"Wzmacniacie rolę kuratorium, wzmacniacie rolę związków zawodowych, bo bez nich nie będzie można podjąć decyzji personalnych na najwyższym poziomie. Dodajecie kuratorium prawo usunięcia krnąbrnego dyrektora bez możliwości odwołania, pomijając całkowicie to, że jednak ktoś wybrał tego dyrektora" - mówił.

"Centralizujecie szkołę, doprowadzacie do tego, że minister wydaje polecenie kuratorowi, kurator wydaje polecenie dyrektorowi i wszystko ma być tam jak w wojsku. Doprowadzacie do sytuacji, w której minister edukacji staje się dyktatorem polskiej szkoły. Zadawałem to pytanie wielokrotnie, zadawałem je również na posiedzeniu komisji: czy chcecie, aby taką władzę jak chcecie teraz dać swojemu ministrowi, przejął kiedyś ktoś z Lewicy, bo ja bym nie chciał" - zaznaczył Dziambor.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Komisje sejmowe w ubiegłym tygodniu wprowadziły do projektu zapis wyłączający z tej procedury organizacje harcerskie.

W projekcie zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.