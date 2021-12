Dziedziczak o akcji #WigiliaAndżelikiiAndrzeja: pokażmy, że nasze myśli kierują się w stronę więzionych rodaków

Pokażmy, że w ten najważniejszy w życiu rodzinnym wieczór, nasze myśli kierują się w stronę rodaków, którzy są więzieni tylko za to, że są Polakami - powiedział PAP pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak o akcji #WigiliaAndżelikiiAndrzeja

Dziedziczak organizuje w mediach społecznościowych świąteczną akcję w geście solidarności z Andżeliką Borys, Andrzejem Poczobutem i innymi więźniami politycznymi na Białorusi.

Boże Narodzenie - podkreślił w rozmowie z PAP - to czas radości, nadziei, są to święta rodziny, a w polskiej tradycji jest zwyczaj pozostawiania przy wigilijnym stole pustego miejsca. "Po wprowadzeniu stanu wojennego, w wielu polskich domach to puste miejsce symbolizowało nieobecnych: aresztowanych, internowanych, zamordowanych. Tworzyło z nimi duchową więź" - dodał Dziedziczak.

Podkreślił, że obecnie za naszą wschodnią granicą prawie tysiąc osób jest więzionych przez reżim białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenki i w więzieniach przebywają działacze Związku Polaków na Białorusi - Andżelika Borys oraz Andrzej Poczobut. "Pusty wigilijny talerz w ich rodzinnych domach będzie miał symboliczne, smutne znaczenie" - powiedział Dziedziczak.

Zachęcił, by podczas tegorocznej wigilijnej "wieczerzy zwrócić nasze myśli i modlitwę w kierunku więźniów sumienia na Białorusi". "Zapraszam do przesyłania zdjęć pustego talerza przy wigilijnych stołach w państwa domach wraz z krótkimi życzeniami dla Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych na Białorusi" - zaapelował.

"Pokażmy, że w ten najważniejszy w życiu rodzinnym wieczór, nasze myśli kierują się w stronę rodaków, którzy są więzieni tylko za to, że są Polakami" - powiedział Dziedziczak.

Wyraził przekonanie, że napływające życzenia oraz modlitwy będą dla nich nieocenionym wsparciem. "Ta akcja ma także bardzo duże znaczenie dla wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi, którzy z pewnością ze wzruszeniem będą obserwować zaangażowanie naszych rodaków w Polsce i za granicą w tę akcję" - powiedział Dziedziczak.

Zdjęcia będą opublikowane na facebookowym profilu pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. "Liczymy na to, że po dołączeniu do akcji będą zamieszczane na profilach społecznościowych wszystkich osób, które zdecydują się przyłączyć do naszej akcji w geście solidarności z Andżeliką Borys, Andrzejem Poczobutem i innymi więźniami politycznymi na Białorusi" - powiedział Dziedziczak.

Zdjęcia wraz z życzeniami zostaną wydrukowane i przekazane adresatom. Szczegóły akcji dostępne są na stronie polonia.gov.pl