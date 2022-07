Dziedziczak : zniszczenie kwatery AK w Mikuliszkach to odrażająca prowokacja Łukaszenki

Zniszczenie kwatery AK w Mikuliszkach to odrażająca prowokacja Łukaszenki; próba eskalacji relacji polsko-białoruskich - mówi w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak.

W Mikuliszkach w obwodzie grodzieńskim na Białorusi zrównana z ziemią została kwatera żołnierzy AK, poległych w 1944 roku; nie pozostał żaden z 22 krzyży postawionych w tym miejscu pamięci.

W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą uznał zniszczenie kwatery za "akty nikomu niepotrzebnej prowokacji, próby eskalacji relacji polsko-białoruskich". "W swej istocie są one odrażające, a przy tym sposób ich przeprowadzania świadczy o tym, że zostały one zaplanowane i przeprowadzone przez służby podległe białoruskim władzom" - mówi.

Zdaniem Dziedziczaka, reżim białoruski chce w ten sposób dodatkowo zaognić relację między naszymi krajami. "Obawiamy się, że to, co obecnie obserwujemy może być tylko preludium do kolejnych odrażających aktów prowokacji. I to budzi niepokój" - dodaje.