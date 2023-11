Dzięki takim czujnikom firmy produkcyjne generują oszczędności

Mądry producent po szkodzie. Tak można było powiedzieć jeszcze kilka lat temu - parafrazując znane powiedzenie. Dziś to przeszłość - firma musi znać szczegóły swojej produkcji, takie jak np. temperatura czy wilgotność, by zapobiec awarii systemów. Pomaga internet rzeczy.

Internet rzeczy to technologia umożliwiająca komunikowanie się ze sobą urządzeń poprzez sieć.

Sieć połączeń, na przykład poprzez czujniki i kondensatory, pozwala na bieżącą analizę tego, co dzieje się w czasie produkcji, zapobiega też awariom.

Inwestycja w nowe technologie to droga do oszczędności, znacząco poprawia też konkurencyjność. Nowe technologie to drugie imię przemysłu 4.0, którego częścią błyskawicznie zyskującą na popularności jest internet rzeczy (IoT – Internet of Things). To sieciowanie urządzeń, które mogą porozumiewać się między sobą poprzez czujniki dostarczające dane, na przykład z urządzeń produkcyjnych.

Celem IoT jest na przykład zapobieganie awariom, bo to znacznie tańsze niż wymiana urządzeń na nowe lub ich naprawa. Takie rozwiązania przydają się zatem wszędzie tam, gdzie mogą się zdarzyć groźne dla firmy produkcyjnej sytuacje.

- Tworzymy rozwiązania IoT do monitoringu warunków otoczenia, na które składają się rejestratory - czujniki, koncentratory oraz aplikacje do monitorowania i analizy danych w czasie rzeczywistym. Wykorzystujemy do tego celu łączność RF (radiową na bazie autorskiego protokołu komunikacyjnego) i NFC - mówi Daria Roszczyk, dyrektor sprzedaży i marketingu w Blulog, która jest polsko-francuską firmą dostarczającą rozwiązania IoT.

- Niezależnie od tego, czy chcemy być poinformowani, jeśli temperatura pracy urządzenia czy w pomieszczeniu przekroczy normy, czy jeśli wilgotność będzie za niska - w każdej z tych sytuacji możemy otrzymać powiadomienie o warunkach odbiegających od normy, aby móc podjąć działania i zapobiec stratom - dodaje.

Kluczowy jest alert w przypadku niepożądanych zdarzeń

W Polsce w szeroko pojętym obszarze cyfryzacji przodują branża samochodowa oraz przemysł maszynowy, co wynika z wyśrubowanych norm oraz planów produkcyjnych, które wymuszają nieustanną optymalizację procesów i wzrost efektywności. Wysoko plasuje się również przemysł spożywczy.

Jak to wygląda w praktyce, pokazują liczne przykłady, w których system czujników zapobiegł dużym stratom.

- Zapalił się kondensator mocy biernej w rozdzielnicy elektrycznej. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć najbardziej niekorzystnego scenariusza. Rozdzielnica została szybko wyłączona, co pozwoliło ograniczyć rozmiar szkody majątkowej. Na szczęście nie doszło do przerwy w działalności naszego zakładu. Dodam, że sam czas oczekiwania na wymianę takiej trafostacji to dzisiaj 6-8 miesięcy. W przypadku przeniesienia ognia na inne części zakładu wartość szkody mogłaby wynieść kilkanaście milionów złotych - przyznaje Roman Maciąg, dyrektor LST Polska - firmy, która produkuje mrożone owoce.

Z czujników IoT korzystają nawet firmy ubezpieczeniowe. Na przykład Ergo Hestia stworzyła system do identyfikacji i alarmowania o anomaliach w parametrach pracy czy warunkach otoczenia mogących świadczyć o zbliżającym się incydencie.

Informacje o anomaliach pozwalają przewidzieć zbliżające się awarie

- Dotychczas zainstalowaliśmy ponad 3,5 tys. sensorów u 160 klientów ubezpieczonych w Ergo Hestii. System monitoruje kluczowe pomieszczenia i urządzenia, np. rozdzielnice elektryczne czy silniki, informując o potencjalnych odchyleniach od standardowych wartości, często tuż przed zdarzeniem szkodowym lub w momencie jego wystąpienia. Dzięki autorskim rozwiązaniom z zakresu analizy danych możemy wykryć nawet drobne anomalie, których konsekwencją może być poważna szkoda majątkowa i długotrwały przestój w produkcji - przyznaje Hubert Karpiński, menedżer ds. rozwojowych Smart Control w Ergo Hestii.

Marcin Czepczyński, menedżer ds. technicznych Smart Control w Ergo Hestii, dodaje: - Rejestrowaliśmy już niebezpieczne sytuacje nie tylko w rozdzielnicach, ale również w serwerowniach i w silnikach elektrycznych, od których uzależniony był proces produkcyjny.

Rozwiązania IoT sprawdzają się zatem wszędzie tam, gdzie potrzebna jest błyskawiczna informacja.

- Zainteresowanie jest wprost proporcjonalne do rosnącej świadomości przedsiębiorców, którym coraz bardziej zależy na podniesieniu standardów, obniżeniu kosztów działalności, optymalizacji procedur związanych z logistyką i przechowywaniem produktów wrażliwych na temperaturę czy wprowadzeniem nieinwazyjnej automatyzacji. Jeszcze kilka lat temu był to temat relatywnie nowy, do którego firmy podchodziły z rezerwą. To się jednak zmieniło - ocenia Daria Roszczyk.