Dziemianowicz-Bąk: z głową państwa każdy rząd musi próbować znaleźć jakiś rodzaj porozumienia

Z głową państwa każdy rząd musi próbować znaleźć jakiś rodzaj porozumienia - powiedziała posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreśliła, że "to jest jasne dla dobra i sprawczości dobrego działania państwa". Wskazała, że nie oznacza to stosowania polityki grubej kreski.

"To jest jasne, bo to jest dla dobra i sprawczości dobrego działania państwa, ale to nie znaczy, że można stosować jakąś +politykę grubej kreski+ i można zamykać oczy na to, co robiła poprzednia władza, czy prezydent jej sprzyjający. Ale na pewno nie będą nami kierowały pobudki związane z jakąś chęcią zemsty, vendetty"- powiedziała posłanka Agnieszka Dziemianowicz - Bąk w radiu RMF.

Jak mówiła, "zemsta - nie, rozliczenia - tak". Dodała, że kiedy rząd zostanie już powołany, to odpowiednie komisje zostaną powołane i odpowiednim instytucjom zostaną przywrócone kompetencje".

Pytana, czy obejmie resort edukacji, odpowiedziała, że nie jest tajemnicą, jakim obszarem się do tej pory zajmowała.

"To, że zajmuje się, zajmowałam się i będę zajmowała się w jakiejś formie edukacją nie jest tajemnicą. Wystarczy spojrzeć na dorobek parlamentarny, żeby wiedzieć, jakim obszarem się zajmowałam"- dodała.

Pytana, dlaczego edukacja od lat jest źle oceniana przez Polaków, odpowiedziała, że "to nie jest tak, że wszystkie rządy można po kolei zrównywać, nawet nie wszystkich ministrów z tych samych ugrupowań należy zrównywać".

"To, do czego doprowadził Przemysław Czarnek, to jest pobicie wszelkich rekordów: buty, arogancji i takiego złego traktowania obszarów, którymi powinien się zajmować" - oceniła posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Mówiła, że "resort edukacji był od lat traktowany jak +karny jeżyk+, jako miejsce, którego nikt nie chce, do którego trzeba kogoś przekonać, przetargować, zahandlować". "Minister Zalewska była ministrą edukacji, dlatego, że zostało jej obiecane miejsce na liście do europarlamentu. Przemysław Czarnek został ministrem edukacji i nauki, dlatego że nie został ministrem sprawiedliwości" - podkreśliła posłanka.