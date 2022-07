Dzień Rwandy na Politechnice Śląskiej

Konferencja, porozumienie o współpracy z jedną z rwandyjskich uczelni, międzynarodowe rozgrywki sportowe, pokazy tradycyjnych tańców ludowych i sadzenie drzew złożyły się na obchodzony w piątek na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Dzień Rwandy.

Jak podkreślił ambasador Rwandy prof. Anastase Shayaka, to okazja do promocji jego kraju, a także do dyskusji na temat współpracy edukacyjnej i gospodarczej. "Śląsk to jeden z najbardziej dynamicznych regionów Polski. Katowice stały się globalnym centrum międzynarodowych konferencji i spotkań, natomiast Politechnika Śląska jest jednym z najbardziej aktywnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce i UE. Uczelnia i Ambasada Rwandy w Warszawie mają wspólne aspiracje budowania partnerstwa w celu pobudzenia efektywnej współpracy pomiędzy polskimi i rwandyjskimi uczelniami wyższymi oraz w sektorze prywatnym" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej w Gliwicach ambasador Rwandy w Polsce.

"Politechnika Śląska to świetna uczelnia, a my mamy świetną młodzież" - ocenił prof. Anastase Shayaka. "Nasz kraj wybrał naukę i technologię jako bazę do rozwoju ekonomicznego. Chcemy się rozwijać i potrzebujemy też zasobów ludzkich, które będą ten rozwój stymulować, dlatego jest ważne, by wykształcić jak najwięcej studentów na jak najlepszych uniwersytetach, spośród których większość wróci pracować do naszego kraju" - dodał.

"Chcemy się włączyć w proces demokratyzacji krajów afrykańskich i odbudowy gospodarczej tego regionu. Rosnąca liczba kandydatów z Rwandy podejmuje studia na naszej uczelni - mamy kilkunastu studentów i kilkunastu kandydatów w trwającym właśnie procesie rekrutacji" - powiedział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Dodał, że gliwicka uczelnia postawiła 6 lat temu na "głębokie umiędzynarodowienie", oferując kilkanaście kierunków studiów we wszystkich najważniejszych obszarach działalności inżynierskiej w języku angielskim. "Przez ten czas udało nam się zbudować markę i rozpoznawalność i zdobyć liczne grono kandydatów, którzy podejmują u nas studia" - powiedział prof. Mężyk.

Uczestniczący w konferencji prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek poinformował o ufundowaniu stypendiów pokrywających koszty studiowania na Politechnice Śląskiej dla dwóch najlepszych studentów z Rwandy. "To najlepsza inwestycja Politechniki Śląskiej, KSSE i Polski. Ci studenci mogą zostać z czasem ambasadorami, ministrami czy nawet prezydentem Rwandy. Widzimy to choćby na przykładzie ekscelencji ambasadora, który studiował w Polsce i oddaje tę inwestycję w postaci dobrych kontaktów, tego, że ułatwia naszym inwestorom realizację celów gospodarczych w Rwandzie" - wskazał prezes Michałek.

Podczas Dnia Rwandy podpisano umowę o współpracy między Politechniką Śląską a rwandyjską uczelnią INES-Ruhengeri. "To młoda, prężnie działająca uczelnia w Rwandzie. Planujemy wspólne kształcenie - w tym kształcenie doktorów, wymianę kadry, studentów, wspólne prace badawcze" - poinformował rektor Politechniki Śląskiej.