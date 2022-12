"Dziennik Gazeta Prawna": Mikroemerytury mikroprzedsiębiorców

Obecni czterdziestolatkowie prowadzący firmy w momencie zakończenia aktywności zawodowej mogą liczyć co najwyżej na minimalne emerytury z ZUS – pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta powołuje się na przygotowane na jej prośbę wyliczenia ZUS. Jak podkreśla, stanie się tak mimo rosnących składek na ubezpieczenia społeczne. Przypomina, że wzrosną one łącznie o 200 zł, z 1211 zł do 1418 zł miesięcznie. "DGP" zauważa, że jeśli doliczyć do tego składkę zdrowotną (liczoną od uzyskiwanych dochodów lub przychodów w przypadku ryczałtowców), to w przyszłym roku należności na ZUS mogą przekroczyć psychologiczną barierę 2 tys. zł miesięcznie.

Z wyliczeń ZUS wynika, że mimo coraz wyższych obciążeń większość obecnych 40-latków prowadzących swoje firmy dostanie w najlepszym przypadku najniższe emerytury, a problem szczególnie dotyczy kobiet.

"Przykładowa samozatrudniona, która ma obecnie 43 lata i w 2039 r. przejdzie na emeryturę (po 30 latach prowadzenia działalności), uzbiera na świadczenie w wysokości 2254 zł miesięcznie. Przy czym za 17 lat najniższa emerytura, zgodnie z prognozami ZUS, ma wynosić ok. 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dobra wiadomość jest taka, że państwo dopłaci różnicę - oczywiście z publicznej kasy" - czytamy w dzienniku.

"DGP" wskazuje, że znacznie więcej odłożą na starość mężczyźni.