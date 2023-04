Dziś (czwartek, 13 kwietnia) w kraju

Dziś jest czwartek, sto trzeci dzień roku.

Wschód słońca o godz. 05.46, zachód o 19.28. Imieniny obchodzą: Ida, Przemysław oraz Justyn, Marcin, Agatonika, Długomił, Hermenegild, Hermenegilda, Karp, Kwintylian, Marcjusz, Przemysł i Przemysława.

142 lata temu w Łodzi zmarł Karol Scheibler, przemysłowiec, działacz gospodarczy i społeczny.

140 lat temu profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako pierwsi na świecie dokonali skroplenia azotu.

130 lat temu w Baranowiczach urodziła się Maja Berezowska (część źródeł jako datę urodzenia podaje 1898 r.); malarka, rysowniczka, ilustratorka; autorka cyklu karykatur Adolfa Hitlera, opublikowanych we Francji w 1934 r.; w 1942 r. aresztowana w Warszawie przez gestapo; więziona na Pawiaku i w KL Ravensbrueck.

114 lat temu we Lwowie urodził się Stanisław Ulam, matematyk, absolwent Politechniki Lwowskiej; od 1936 r. w USA; wykładowca m.in. Uniwersytetu Harvarda, profesor Uniwersytetu Wisconsin w Madison; od 1943 r. pracował w ośrodku badań jądrowych w Los Alamos, współtwórca pierwszej amerykańskiej bomby wodorowej.

100 lat temu marszałek Francji Ferdinand Foch mianowany został marszałkiem Polski.

93 lata temu w Łodzi rozpoczęło działalność Muzeum Sztuki, kolekcjonujące przede wszystkim sztukę awangardową; podstawą jego zbiorów jest kolekcja sztuki nowoczesnej grupy "a.r.", gromadzona z inicjatywy Władysława Strzemińskiego.

85 lat temu w Wilnie urodził się Andrzej Dąbrowski, wokalista jazzowy, piosenkarz, perkusista, kompozytor.

83 lata temu w Warszawie urodził się Piotr Figiel, kompozytor, aranżer, pianista; autor piosenek "Dwadzieścia lat, a może mniej", "Powrócisz tu".

81 lat temu w Warszawie urodził się Waldemar Marszałek, zawodnik sportów motorowodnych, wielokrotny mistrz świata i Europy.

80 lat temu w Berlinie w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy odbyła się konferencja prasowa poświęcona odkryciu masowych grobów w Katyniu; Radio Berlin podało dodatkowe informacje ze Smoleńska na temat identyfikacji zwłok polskich oficerów.

76 lat temu rozpoczęła się "bitwa o handel" - obradujące w Warszawie plenum KC PPR wyznaczyło główne kierunki reformy handlu wewnętrznego w Polsce, zmierzające do wprowadzenia modelu gospodarki opartego na wzorach sowieckich.

66 lat temu kościołowi Mariackiemu w Krakowie, po 10-letniej konserwacji, przekazano rewindykowany z Niemiec ołtarz Wita Stwosza.

56 lat temu w Warszawie w Sali Kongresowej odbyły się dwa koncerty The Rolling Stones.

51 lat temu w Krakowie zmarł Feliks Młynarski, ekonomista, współtwórca Banku Polskiego SA; w czasie II wojny światowej, za zgodą rządu RP na uchodźstwie, pełnił funkcję prezesa Banku Emisyjnego w Krakowie, emitującego pieniądze dla Generalnego Gubernatorstwa, tzw. młynarki.

37 lat temu Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził synagogę; w rzymskiej Synagodze Większej spotkał się z Naczelnym Rabinem Rzymu Elio Toaffem.

33 lata temu Związek Sowiecki przyznał się do zbrodni katyńskiej; w komunikacie rządowej agencji TASS oficjalnie potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 r. przez NKWD.

33 lata temu prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu kopie archiwalnych dokumentów z listami polskich jeńców wysłanych w kwietniu i maju 1940 r. z obozu w Kozielsku do Smoleńska i z obozu w Ostaszkowie do Kalinina (obecny Twer), a także wykaz akt ewidencyjnych jeńców wojennych, których wywieziono z obozu NKWD w Starobielsku.

16 lat temu w Konstancinie zmarł Andrzej Kurylewicz, kompozytor, pianista, trębacz, puzonista, dyrygent, jeden z pionierów muzyki jazzowej w Polsce.

15 lat temu w Warszawie zmarł Jerzy Krasowski, aktor, reżyser teatralny; w latach 1983-90 dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.

8 lat temu w Lubece zmarł Guenter Grass, niemiecki pisarz urodzony w Gdańsku, rzeźbiarz, rysownik; autor powieści "Blaszany bębenek", "Psie lata", "Wróżby kumaka"; laureat literackiej Nagrody Nobla w 1999 r.

Sejm podczas drugiego dnia odbywającego się w tym tygodniu posiedzenia wysłucha dziś informacji ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 r. Następnie odbędzie się debata nad przedstawioną informacją i podsumowanie. Kwestii tej ma być poświęcony niemal cały dzień sejmowego posiedzenia - według harmonogramu ten punkt obrad ma się rozpocząć o godz. 9 i jest zaplanowany do godz. 18. Ok. godz. 11.35 przed sejmową Salą Kolumnową zaplanowane jest oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy, który będzie obecny w Sejmie na wystąpieniu szefa polskiej dyplomacji. Natomiast ok. godz. 11.50 odbędzie się konferencja prasowa szefa MSZ.

Późnym wieczorem Izba ma jeszcze m.in. rozpatrzyć poselski wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka złożony na początku lutego br. Podpisało się pod nim ponad 120 posłów - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050.

Według wnioskodawców - "niezmienna cecha sprawowania przez Przemysława Czarnka funkcji ministra edukacji i nauki jest rażący brak monitorowania, planowania, przewidywania i przygotowywania z odpowiednim wyprzedzeniem polskiego systemu edukacji na wyzwania, z jakimi musi się on mierzyć".

W środę wniosek opozycji o wotum nieufności sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży zaopiniowała negatywnie. W czasie debaty wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski wyliczył we wniosku o wotum nieufności w sumie 38 błędów, w tym merytorycznych.

Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się Kongres Pamięci Narodowej, którego hasłem będzie "Historia mówi przez pokolenia". Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Pamięci Narodowej. W czasie trzydniowych obrad odbędzie się 26 paneli dyskusyjnych poświęconych historii Polski i Europy Środkowej w XX wieku z udziałem polskich i zagranicznych historyków, dziennikarzy, blogerów oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się badaniem totalitaryzmów i upamiętnianiem ich ofiar.

Kongresowi będą towarzyszyć wydarzenia edukacyjne i naukowe, festiwal filmowy, strefa nowych technologii, wystawy multimedialne. Zorganizowano też strefę dla najmłodszych. W 26 panelach dyskusyjnych. Każdego dnia odbędą się gale wręczenia nagród przyznawanych przez IPN - Sygnetów Wydawnictwa IPN, na Debiut Historyczny Roku oraz Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Kongres zakończy się w sobotę.

W całym kraju odbędą się dziś obchody 83. rocznicy dokonanej przez reżim sowiecki zbrodni na polskich jeńcach w Katyniu i innych miejscach kaźni wiosną 1940 r. Główne obchody rozpoczną się rano, kiedy prezydent Andrzej Duda złoży wieniec i zapali znicze przed Epitafium Katyńskim w Muzeum Katyńskim przy ulicy Jana Jeziorańskiego na warszawskiej Cytadeli.

Wieczorem na skwerze ks. Jana Twardowskiego odbędzie się wernisaż wystawy "Uciekli do Mandżurii. 80 lat od ujawnienia zbrodni w Katyniu" organizowanej przez Dom Spotkań z Historią. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich. Wystawa będzie dostępna do 3 maja. Zaś o godz. 19 w warszawskiej Bazylice Św. Krzyża w Warszawie zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej. Po jej zakończeniu w Kaplicy Katyńskiej zostaną złożone kwiaty.

Także w Krakowie w południe w kościele św. Agnieszki przy ul. Dietla 30 zostanie odprawiona msza w intencji ofiar sowieckiej zbrodni. Bezpośrednio po jej zakończeniu przed krzyżem katyńskim na pl. ojca Adama Studzińskiego zostaną złożone kwiaty. W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zostanie zaprezentowany eksponat związany ze Zbrodnią Katyńską. Pod Pomnikiem Katyńskim w Parku Konstytucji 3 Maja zostaną złożone wieńce. Ofiary zbrodni zostaną również upamiętnione m.in. na gdańskim Cmentarzu Łostowickm.

