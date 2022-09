Dziś (czwartek, 29 września) w kraju

Dziś jest czwartek, dwieście siedemdziesiąty drugi dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.31, zachód o 18.21. Imieniny obchodzą: Michalina, Michał, Dadzboga, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Ludwin, Rypsyma, Teodota.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Dziś jest czwartek, dwieście siedemdziesiąty drugi dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.31, zachód o 18.21. Imieniny obchodzą: Michalina, Michał, Dadzboga, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Ludwin, Rypsyma, Teodota.

# # #

275 lat temu w Będominie koło Kościerzyny urodził się Józef Wybicki, polityk, pisarz, publicysta; konfederat barski, członek Komisji Edukacji Narodowej, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego; współtwórca Legionów Polskich we Włoszech; autor "Mazurka Dąbrowskiego", który stał się polskim hymnem narodowym.

135 lat temu w warszawskim "Kurierze Codziennym" ukazał się pierwszy odcinek powieści "Lalka" Bolesława Prusa.

111 lat temu w Warszawie urodził się Stanisław Jankowski "Agaton", architekt, urbanista, cichociemny, oficer AK, w Powstaniu Warszawskim dowódca plutonu "Agaton"; po wojnie pracownik Biura Odbudowy Stolicy, współautor planu generalnego zagospodarowania przestrzennego Warszawy, m.in. Trasy W-Z i MDM.

90 lat temu w Warszawie urodził się Michał Pawlicki, aktor, reżyser teatralny, pedagog; znany m.in. z filmów "Zaklęte rewiry", "Nad Niemnem", a także "Vabank 2, czyli riposta". Zmarł w swoje 68. urodziny, 20 lat temu.

84 lata temu na konferencji w Monachium przywódcy Niemiec, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii podpisali układ upoważniający III Rzeszę do zajęcia tzw. obszaru Sudetów, należącego do Czechosłowacji.

83 lata temu - Do Warszawy wkroczyły pierwsze oddziały niemieckie.

79 lat temu w Popowie (powiat Lipno) urodził się Lech Wałęsa, członek Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ "Solidarność"; Prezydent RP w latach 1990-1995; laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 r.

38 lat temu zmarł Jerzy Wasowski, aktor, kompozytor, dziennikarz; wspólnie z Jeremim Przyborą stworzył "Kabaret Starszych Panów".

5 lata temu w Warszawie zmarł Wiesław Michnikowski, aktor, artysta kabaretowy, wykonawca słynnych przebojów Kabaretu Starszych Panów, m.in. "Wesołe jest życie staruszka", "Addio pomidory" czy "Jeżeli kochać", odtwórca pamiętnej roli Jej Ekscelencji w "Seksmisji" Juliusza Machulskiego.

# # #

Dziś prezydent RP i zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wojskowym Instytucie Medycznym. W trakcie uroczystości przewidziano wystąpienie prezydenta.

Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej został utworzony 10 grudnia 2002 r. w trakcie reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego na bazie Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Stał się jednostką badawczo-rozwojową i publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

dka/

# # #

Czwartek to drugi i ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie przeprowadzą drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wydawania wiz dla Rosjan. Zaplanowane jest też sprawozdanie komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia w Wolnym Mieście Gdańsku Klubu Sportowego Gedania, a także sprawozdanie komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury w 90. rocznicę zwycięstwa w zawodach lotniczych Challange i w 90. rocznicę śmierci.

Odbędą się również głosowania, m.in. nad ustawą przewidującą przedłużenie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r., nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, zakładającą zamrożenie cen prądu, a także nad wnioskami o uchylenie immunitetów Grzegorza Brauna i Borysa Budki. Prawdopodobnie jest także głosowanie nad ustawą znoszącą tzw. obligo giełdowe w sprzedaży energii elektrycznej.

pś/

# # #

Dzisiaj odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Na spotkaniu politycy mają omówić bieżącą sytuację polityczną, plany legislacyjne do końca roku, a także kwestię sporów w rządzie. "Będziemy omawiać wszystkie bieżące zdarzenia. Będziemy rozmawiać także o tematach, które państwo jakoś sugerują korzystając z różnych przecieków o sporach wewnątrz rządu, więc one muszą zostać ostatecznie rozwiązane i zakończone" - zapowiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Według informacji PAP podczas spotkania klubu głos zabrać ma lider ugrupowania Jarosław Kaczyński, który ma przedstawić plany partii na najbliższy czas.

mml/

# # #

Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe jednego z najbardziej lubianych polskich aktorów Franciszka Pieczki. Msza święta za zmarłego odprawiona zostanie o godz. 12 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie Falenicy. Po niej trumna z ciałem aktora zostanie odprowadzona na cmentarz w Aleksandrowie.

Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. W pogrzebie udział weźmie m.in. prezydent Andrzej Duda.

Franciszek Pieczka zmarł w wieku 94 lat.

Franciszek Pieczka urodził się 18 stycznia 1928 r. w Godowie na Górnym Śląsku. Był jednym z najbardziej lubianych polskich aktorów, odtwórcą ról m.in. w filmach "Żywot Mateusza" i "Austeria" i niezapomnianym Gustlikiem z serialu "Czterej pancerni i pies".

Zagrał także w tak głośnych filmach jak m.in. "Perła w koronie" Kazimierza Kutza (1971), "Wesele" Andrzeja Wajdy (1972), "Chłopi" Jana Rybkowskiego (1973). Pieczka zagrał również pamiętne role starego Kiemlicza w "Potopie" Jerzego Hoffmana (1974) i niemieckiego fabrykanta Mullera w "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy (1974).

W 2011 r. Pieczka został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury narodowej. W 2015 r. został laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orła za Osiągnięcia Życia. W 2017 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Stowarzyszenie Filmowców Polskich w ubiegłym roku uhonorowało aktora Nagrodą Specjalną SFP za całokształt pracy twórczej.

W 2021 r. Pieczka wystąpił w słuchowisku Radia dla Ciebie "Moralność Pani Dulskiej" na podstawie dramatu Gabrieli Zapolskiej. Wcielił się w rolę Felicjana Dulskiego. W tytułowej roli Anieli Dulskiej towarzyszyła mu Barbara Krafftówna.

akr/

# # #

Dziś w Majdanie Starym (Lubelskie) odbędą się uroczystości w ramach akcji "zawołani po imieniu" organizowanej przez Instytut Pileckiego, podczas której upamiętnieni zostaną Polacy, którzy ratowali Żydów i 29 grudnia 1942 r. zostali zamordowani przez Niemców. Wraz z nimi upamiętnieni zostaną także Żydzi, którym pomagali. W południe odprawiona zostanie msza święta w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Przewidziano też odsłonięcie tablicy upamiętniającej.

Łącznie z ofiarami z Majdanu Instytut Pileckiego "zawołał po imieniu" 71 osób. Celem akcji jest upamiętnienie osób, które podjęły ryzyko ratowania życia drugiego człowieka, narażając własne. Program jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

pin/ pat/

# # #

Blisko 140 wydawców z całego kraju, oficyn specjalizujących się w publikacjach o tematyce religijnej, prezentuje książki podczas rozpoczynających się dziś w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie 27. Targów Wydawców Katolickich.

Targi potrwają do niedzieli. Obok publikacji książkowych zaprezentowana zostanie bogata oferta publikacji elektronicznych, książek audio oraz filmów, na którą złoży się kilkanaście produkcji fabularnych i dokumentalnych - powiedział prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Roman Szpakowski.

Telewizja Polska zaprezentuje m.in. filmy: "Wszyscy jesteśmy braćmi", "Życie według św. Jana Pawła II", "Blachnicki. Życie i światło", "Hanik", czy "Szklany dom".

W programie targów są także spotkania z autorami publikacji oraz debaty. Nowością będą bezpłatne szkolenia dla bibliotekarzy zatytułowane "Świat książki religijnej".

mgw/