Dziś (czwartek, 3 listopada) PAP zapowiada:

KRAJ

SEJM-POSIEDZENIE

Dziś Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie; zajmie się m.in. dwoma projektami: poselskim i prezydenckim, nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Projekt poselski miał charakter wiodący wobec projektu prezydenckiego. Relacja na bieżąco.

MKiDN-DARMOWY LISTOPAD-ZAMEK KÓLEWSKI-GLIŃSKI

Dziś wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński weźmie udział w konferencji prasowej dotycząca akcji "Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich". Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Relacja na bieżąco.

Dziś odbędzie się również wernisaż wystawy "Miliard widzów, czyli: historia i dorobek Studia Filmów Rysunkowych" z okazji 75-lecia Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (Centrum Praskie Koneser, pasaż przy Placu Konesera 10A). W wydarzeniu weźmie udział wicepremier Piotr Gliński. Informacja na bieżąco.

ZAGRANICA

WOJNA-ROSJA-UKRAINA

253. dzień wojny Rosji przeciw Ukrainie. Informacje własne.

NIEMCY-UE-BAŁKANY-POLSKA-MORAWIECKI

Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w Szczycie Bałkanów Zachodnich. Głównymi tematami szczytu będą m.in.: przyszłość zachodnich państw bałkańskich, bezpieczeństwo energetyczne oraz dalsze wzmocnienie współpracy gospodarczej.

WATYKAN-PAPIEŻ-BAHRAJN

Papież Franciszek wyruszy rano do Bahrajnu w Zatoce Perskiej. To jego 39. zagraniczna pielgrzymka, pierwsza w historii wizyta papieża w tym kraju. Po przylocie spotka się z królem Hamadem ibn Isa Al-Chalifą w Pałacu Królewskim Sakhir, a następnie wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa. Informacje własne.

G7-DYPLOMACJA

Spotkanie szefów dyplomacji państw G7 (USA, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francja i Włoch). Informacje własne i agencyjne.

USA-NIEMCY-DYPLOMACJA

Forum Niemcy/Stany Zjednoczone z udziałem niemieckiej minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock i sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena. Informacje własne i agencyjne.

NATO-TURCJA

Wizyta sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w Turcji. Informacje agencyjne.

WŁOCHY-UE-RZĄD

Premier Włoch Giorgia Meloni udaje się do Brukseli na spotkania z szefami instytucji UE: Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Informacje agencyjne.