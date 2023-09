Dziś (niedziela, 1 października) w kraju

Dziś jest niedziela, dwieście siedemdziesiąty czwarty dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.34, zachód o 18.16. Imieniny obchodzą: Jan, Julia, Danuta, Teresa, Remigiusz oraz Roman.

Dziś jest niedziela, dwieście siedemdziesiąty czwarty dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.34, zachód o 18.16. Imieniny obchodzą: Jan, Julia, Danuta, Teresa, Remigiusz oraz Roman.

# # #

415 lat temu na pokładzie statku "Mary and Margaret" przybyło do kolonii Jamestown w Wirginii pięciu pierwszych polskich imigrantów do Ameryki Północnej.

206 lat temu na Uniwersytecie Wileńskim powstało tajne Towarzystwo Filomatów, którego założycielami byli m.in. Józef Jeżowski, Tomasz Zan, Adam Mickiewicz i Jan Czeczot.

82 lata temu w Wilnie Niemcy rozpoczęli trwającą do grudnia 1942 r. akcję eksterminacyjną, w czasie której zamordowano około 33,5 tys. Żydów.

80 lat temu oddział dywersji bojowej AK "Agat" dokonał w Warszawie udanego zamachu na Ernsta Weffelsa, znanego z okrucieństwa kierownika zmiany oddziału kobiecego na Pawiaku.

77 lat temu Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze ogłosił wyroki na zbrodniarzy wojennych III Rzeszy, których oskarżono o popełnienie czterech rodzajów zbrodni: uczestnictwo w spisku w celu popełnienia zbrodni międzynarodowej, zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości.

72 lata temu Izba Reprezentantów Kongresu USA powołała komisję do zbadania sprawy Zbrodni Katyńskiej.

40 lat temu w Warszawie przy ul. Podwale odsłonięto pomnik Małego Powstańca.

23 lata temu w Sydney zakończyły się XXVII Letnie Igrzyska Olimpijskie; reprezentacja Polski zdobyła na nich 14 medali, wśród nich sześć złotych.

20 lat temu w Warszawie zmarł Zbigniew Lengren, rysownik, satyryk, karykaturzysta, autor aforyzmów i fraszek, twórca postaci Profesora Filutka, którego przygody zamieszczał przez ponad 50 lat w "Przekroju".

16 lat termu Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego rozpoczęły działalność w miejsce zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych.

7 lat temu w miejsce Akademii Obrony Narodowej utworzono Akademię Sztuki Wojennej z siedzibą w Warszawie-Rembertowie.

# # #

Dziś o godz. 12 w Warszawie odbędzie się "Marsz Miliona Serc" organizowany przez Koalicję Obywatelską. Marsz rozpocznie się o godz. 12.00 na Rondzie Dmowskiego, następnie przejdzie ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II, a zakończy się na Rondzie Radosława.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że będzie to jedna z największych manifestacji w ostatnich latach w Europie, na której skorzysta cała opozycja.

W marszu wezmą udział politycy Nowej Lewicy, niektórzy politycy Trzeciej Drogi, choć nie jej liderzy. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia wyruszyli w trasę po całej Polsce na spotkania z wyborcami. Ich zdaniem, ugrupowania opozycyjne powinny podzielić się pracą. W ich opinii, taka strategia pozwoli zmobilizować ugrupowaniom opozycyjnym jak największą liczbę wyborców.

dk/

# # #

Dziś w południe w katowickim "Spodku" odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Hasłem przewodnim konwencji jest " Bezpieczna Polska". Według polityków PiS, wydarzenie będzie miało charakter mobilizacyjny na ostatniej prostej przed wyborami.

Jak zaznaczył rzecznik PiS Rafał Bochenek, "poczujemy bijące serce Polski - Polski uśmiechniętej pozytywnej i przede wszystkim przygotowanej do realizacji konkretnego Planu Dla Polski".

mgw/

Newsroom PAP