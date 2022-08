Dziś (niedziela, 21 sierpnia) w kraju

Dziś jest niedziela, dwieście trzydziesty trzeci dzień roku. Wschód słońca o godz. 5.28, zachód o godz. 19.49. Imieniny obchodzą: Franciszek, Joanna, Wiktoria, Andrzej, Bernard, Maksymilian, Męcimir, Paulina i Pius.

# # #

228 lat temu w Wielkopolsce wybuchło antypruskie powstanie, które było częścią insurekcji kościuszkowskiej.

211 lat temu w Reszlu, wchodzącym w skład Prus, wyrokiem sądu w Królewcu spalono na stosie Barbarę Zdunk, oskarżoną o podpalenia i czary; była to ostatnia tego rodzaju egzekucja w Europie.

78 lat temu zakończyła się bitwa pod Falaise z udziałem 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

67 lat temu w "Nowej Kulturze" ukazał się "Poemat dla dorosłych" Adama Ważyka.

34 lata temu w Warszawie urodził się Robert Lewandowski, piłkarz, wielokrotny reprezentant Polski, kapitan drużyny narodowej; podczas Euro 2016 awansował wraz z reprezentacją do ćwierćfinału; uczestnik Mistrzostw Świata w 2018 r.; zawodnik m.in. Lecha Poznań, Borussi Dortmund, Bayernu Monachium, a od lipca 2022 r. FC Barcelony.

23 lata temu Krakowie zmarł Jerzy Harasymowicz, poeta.

32 lat temu w Warszawie zmarł Andrzej Zawada, himalaista; w 1980 r. kierownik polskiej wyprawy na Mount Everest (8848 m n.p.m.), zakończonej pierwszym w historii zdobyciem tego szczytu zimą.

15 lat temu gwałtowna burza - biały szkwał, który przeszedł nad mazurskimi jeziorami - spowodowała śmierć 12 żeglarzy. Wywróciło się około 40 jachtów i łodzi.

Rok temu w Londynie zmarła Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, nauczycielka, działaczka harcerska i emigracyjna.

# # #

Dziś na Jasną Górę dotrze Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników. O 11.00 w Bazylice Jasnogórskiej rozpocznie się przeznaczona dla jej uczestników msza święta.

# # #

Mieszkanki Górnego Śląska wezmą dziś udział w dorocznej Pielgrzymce Kobiet i Dziewcząt do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Tegoroczna żeńska pielgrzymka odbędzie się pod hasłem "Posłani w pokoju Chrystusa".

Niedzielne spotkanie w piekarskim sanktuarium rozpocznie poranna modlitwa. Później procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej wyruszy na Kalwarię, gdzie pątniczki powita abp metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. O 11 rozpocznie się msza pod przewodnictwem metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego. Pielgrzymkę zakończą nieszpory pod przewodnictwem bp. Tadeusza Kusego z Republiki Środkowoafrykańskiej i z homilią bp. Adama Wodarczyka.

Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do tamtejszego sanktuarium przybyła w 1676 r. Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt gromadzą co roku dziesiątki tysięcy wiernych i należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku.

# # #

Dziś minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Turobinie w województwie lubelskim przekaże miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej lekki wóz gaśniczy. O 14.00 weźmie udział w dożynkach gminnych w Potoku Górnym.

# # #

Newsroom PAP

