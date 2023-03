Dziś (niedziela, 26 marca) w kraju

Dziś jest niedziela, osiemdziesiąty piąty dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.28, zachód o 18.57. Imieniny obchodzą: Emanuel, Feliks, Larysa oraz Teodor.

138 lat temu rozpoczęły się "rugi pruskie" - wydane zostało zarządzenie władz pruskich dotyczące usuwania Polaków niemających niemieckiego obywatelstwa z Poznańskiego i Pomorza Gdańskiego; w jego wyniku wypędzono około 26 tys. osób.

118 lat temu w Warszawie Organizacja Bojowa PPS dokonała zamachu na carskiego oberpolicmajstra Karla Nolkena; uczestnik akcji Stefan Okrzeja, ranny podczas zamachu, został ujęty, skazany przez rosyjski sąd wojenny na karę śmierci i w lipcu 1905 r. stracony na stokach Cytadeli.

115 lat temu na ulice Warszawy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny - trasa przebiegała między placem Krasińskich a placem Unii Lubelskiej.

105 lat temu Józef Haller został dowódcą II Korpusu Polskiego, powstałego z połączenia II Brygady Legionów i II Korpusu Strzelców Polskich.

82 lata temu w Warszawie urodził się Wojciech Młynarski, bard, poeta, artysta kabaretowy, autor piosenek i librett, piosenkarz, kompozytor, a także dramaturg, scenarzysta i reżyser teatralny; twórca takich przebojów jak "Jesteśmy na wczasach", "Światowe życie", "Nie ma jak u mamy", "W Polskę idziemy", "Och, ty w życiu", "Prześliczna wiolonczelistka" i "Moje serce to jest muzyk". (zmarł 15 marca 2017 roku)

81 lat temu do KL Auschwitz dotarły pierwsze transporty kobiet; z KL Ravensbrueck przewieziono 999 więźniarek; tego samego dnia do obozu przywieziono około tysiąca Żydówek z Popradu na Słowacji - był to pierwszy zarejestrowany transport, który został skierowany przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy do Auschwitz w ramach "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej".

80 lat temu przeprowadzana została Akcja pod Arsenałem. W Warszawie u zbiegu ulic Długiej i Bielańskiej w pobliżu budynku Arsenału członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów dokonali udanej akcji odbicia z rąk gestapo dowódcy Hufca "Południe" Szarych Szeregów Jana Bytnara "Rudego"; razem z nim uwolniono 21 więźniów.

80 lat temu, w nocy z 26 na 27 marca oddział UPA dowodzony przez Iwana Łytwyńczuka "Dubowego" dokonał masakry polskich mieszkańców wsi Lipniki na Wołyniu; zginęło 179 Polaków, czworo Żydów i Rosjanka; wśród ocalonych z rzezi był dwuletni Mirosław Hermaszewski, późniejszy polski kosmonauta.

10 lat temu w Warszawie zmarł Jerzy Nowak, aktor, przez kilkadziesiąt lat związany ze Starym Teatrem w Krakowie, gdzie m.in. ponad 600 razy wcielił się w postać Hirsza Singera w spektaklu "Ja jestem Żyd z 'Wesela'", występował również w Teatrze im. Słowackiego; w filmie "Ziemia obiecana" stworzył niezapomnianą kreację jako Zucker, zagrał także w filmach "Amator", "Medium", "Wiedźmin" i serialu "Czarne chmury".

