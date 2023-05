Dziś (niedziela, 28 maja) w kraju

Dziś jest niedziela, sto czterdziesty ósmy dzień roku. Wschód słońca o godz. 4.25, zachód o 20.40. Imieniny obchodzą: Augustyn, Balladyna, Emil, Ignacy, Jaromir, Lucjusz, Maria, Wiktor i Wilhelm.

152 lata temu nastąpił upadek Komuny Paryskiej i zakończenie walk na ulicach Paryża, w których brali udział m.in. Jarosław Dąbrowski (naczelny wódz wojsk komuny; zginął w trakcie walk) i Walery Antoni Wróblewski.

124 lata temu w Jenisejsku na Syberii urodziła się Irena Krzywicka, pisarka, publicystka, zaangażowana w działania dotyczące edukacji seksualnej, planowania rodziny i równouprawnienia kobiet.

106 lat temu w Wiaźmie w Rosji urodził się Leonid Teliga, żeglarz, lotnik; w czasie II wojny światowej walczył m.in. w 300 dywizjonie lotnictwa bombowego "Ziemi Mazowieckiej"; jako pierwszy Polak odbył samotny rejs dookoła świata na jachcie Opty (1967-1969).

102 lata temu rozpoczął się I Targ Poznański, impreza, która w następnych latach przerodziła się w targi o charakterze międzynarodowym.

94 lata temu w Poznaniu urodził się Leszek Herdegen, aktor, literat; uczestnik Powstania Warszawskiego; występował w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, a następnie w warszawskich teatrach Studio i Powszechnym; zagrał m.in. w filmach "Kwiecień", "Mansarda", "Faraon", "Potop", a także w serialu "Stawka większa niż życie".

83 lata temu Brygada Podhalańska, walcząca w składzie alianckich sił ekspedycyjnych, zdobyła Narvik.

82 lata temu z więzienia na Pawiaku do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz wywieziono 304 mężczyzn, wśród nich znajdował się o. Maksymilian Rajmund Kolbe.

49 lat temu odbyła się premiera filmu "Nie ma mocnych" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.

48 lat temu Sejm uchwalił ustawę o nowym podziale administracyjnym kraju; zlikwidowane zostały powiaty, liczba województw wzrosła z 17 do 49.

42 lata temu w Warszawie zmarł kardynał Stefan Wyszyński, kapelan Powstania Warszawskiego, biskup lubelski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, od 1948 r. prymas Polski, nazwany Prymasem Tysiąclecia.

17 lat temu papież Benedykt XVI odprawił mszę na krakowskich Błoniach, a następnie udał się do byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz.

W Kościele dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy czas wielkanocny. Jest to jedno z najstarszych i największych świąt obchodzonych już w czasach apostolskich nazywana popularnie Pięćdziesiątnicą.

Upamiętnia ono wydarzenie, które miało miejsce w Jerozolimie 50 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli po święcie Paschy i 10 dni po Wniebowstąpieniu Pana.

Owocem zesłania Ducha Świętego było wyjście Apostołów z Wieczernika i odważne głoszenie prawdy o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom.

Zesłanie Ducha Świętego zbiegło się z żydowskim świętem Szawuot, obchodzonym w 7 tygodni po Pesach, czyli na przełomie maja i czerwca. Był to czas dziękczynienia za zbiory jęczmienia i początek zbioru pszenicy.

W czasie liturgii w synagodze obowiązuje całonocne czuwanie, połączone ze studiowaniem Tory oraz nakaz słuchania na stojąco głośnego odczytywania Dekalogu. Synagogi dekoruje się kwiatami i gałązkami, domy - specjalnymi wycinankami.

Do Piekar Śląskich przybędzie dziś doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców - będąca jednym z głównych wydarzeń kościelnych na Górnym Śląsku. W zaproszeniu metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wskazał, że tym razem pielgrzymi będą ją przeżywali w roku duszpasterskim, którego hasło brzmi: "Wierzę w Kościół Chrystusowy".

Metropolita przypomniał, że ważną formą wyznawania wiary są praktyki religijne, osobista modlitwa, a zwłaszcza uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. Zwrócił uwagę, że o ten dzień tygodnia, wolny od przymusowej pracy i handlu, pod hasłem "niedziela Boża i nasza" "walczyliśmy w Piekarach Śląskich od dziesięcioleci". Zaakcentował, że głównym motywem tegorocznej pielgrzymi będzie dziękczynienie za wizytę papieża Jana Pawła II w Katowicach-Muchowcu w 1983 r.

Mszy św. w piekarskim sanktuarium przewodniczył będzie i homilię wygłosi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Przed uroczystością tradycyjnie metropolita katowicki wygłosi specjalne przemówienie, w którym poruszy najważniejsze kwestie społeczne z życia regionu i kraju.

Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 r. Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium gromadzą co roku tysiące wiernych i należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku.

