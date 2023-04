Dziś (niedziela 30 kwietnia) w kraju

Dziś jest niedziela, sto dwudziesty dzień roku. Wschód słońca o godz. 5.05, a zachód o 20.01. Imieniny obchodzą: Katarzyna, Marian, Pius oraz Jakub, Maria, Andrea, Bartłomiej, Benedykt, Józef, Ludwik, Piotr.

713 lat temu urodził się Kazimierz III Wielki, król Polski w latach 1333-1370.

391 lat temu w Warszawie zmarł Zygmunt III Waza, król Polski w latach 1587-1632.

175 lata temu podczas powstania poznańskiego rozpoczęła się Bitwa pod Miłosławiem.

83 lata temu getto łódzkie zostało całkowicie przez Niemców odizolowanie od reszty miasta; na obszarze 4 km kw. zamknięto ponad 160 tys. ludzi.

78 lat temu w Berlinie popełnił samobójstwo Adolf Hitler, przywódca III Rzeszy Niemieckiej, zbrodniarz, odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi, zamordowanych przez totalitarny nazistowsko-niemiecki reżim.

78 lat temu 1. Dywizja Piechoty 1. Armii WP rozpoczęła udział w szturmie Berlina.

77 lat temu do Krakowa powrócił razem z wieloma innymi dziełami sztuki zrabowanymi przez Niemców w czasie II wojny światowej Ołtarz Mariacki Wita Stwosza.

76 lat temu do portu w Gdyni przypłynął z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od zakończenia wojny MS Batory.

23 lata temu w Rzymie odbyły się uroczystości kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej.

W przypadającą dziś IV niedzielę wielkanocną, nazywaną niedzielą Dobrego Pasterza, w Kościele katolickim obchodzony jest 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania obchodzony pod hasłem: "Powołanie - łaska i misja".

Papież Franciszek w orędziu na ten dzień napisał, że powołanie jest "bezinteresownym darem, a jednocześnie jest zadaniem podążania naprzód, wyjścia, aby nieść Ewangelię.

W roku akademickim 2022/23 formację do kapłaństwa rozpoczęło 338 kandydatów, w tym 236 w seminariach diecezjalnych, a 102 w zakonnych i misyjnych. Dla porównania w roku 2021/22 formację do kapłaństwa rozpoczęło 356 kandydatów. To pokazuje spadek o ok. 5 pkt proc.

W Polsce niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do szczególnej służby w Kościele pod hasłem "Powołani w Kościele".

Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI. Pierwszy raz był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. W tym dniu wierni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego, rozważają też papieskie orędzie przygotowane na ten czas. Niedziela Dobrego Pasterza to również święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Wspiera ono powołania misyjne, m.in. akcją AdoMIS, zachęcającą do adopcji misyjnych seminarzystów.

mgw/

Newsroom PAP