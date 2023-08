Dziś (niedziela, 6 sierpnia) w kraju

Dziś jest niedziela, dwieście osiemnasty dzień roku. Wschód słońca o godz. 05.02, zachód o godz. 20.20. Imieniny obchodzą: Jakub, January, Maria, Oktawian, Stefan i Wincenty.

614 lat temu wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen wysłał z Malborka posłów z formalnym wypowiedzeniem wojny Polsce.

312 lat temu na Jasną Górę wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska.

131 lat temu w Wilnie urodziła się Kazimiera Iłłakowiczówna, poetka, tłumaczka; w latach 1926-35 sekretarka marszałka Józefa Piłsudskiego w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

113 lat temu na Małym Jaworowym Szczycie zginął wybitny przewodnik i ratownik tatrzański Klemens (Klimek) Bachleda; do tragedii doszło podczas akcji, która wyruszyła na pomoc młodemu taternikowi Stanisławowi Szulakiewiczowi.

109 lat temu wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku granicy Królestwa Polskiego I Kompania Kadrowa.

96 lat temu po zwolnieniu z więzienia wojskowego na Antokolu w Wilnie w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął gen. Włodzimierz Zagórski, oficer wywiadu austriackiego, szef sztabu Komendy Legionów Polskich; w niepodległej Polsce m.in. szef Departamentu Lotnictwa; w czasie zamachu majowego stanął po stronie rządu; aresztowany 15 maja 1926 r.

81 lat temu, w czasie Wielkiej Akcji Likwidacyjnej przeprowadzanej przez Niemców w warszawskim getcie, prawdopodobnie 6 sierpnia, zastrzelony został Roman Kramsztyk, malarz, rysownik, członek i współzałożyciel Towarzystwa Artystów Polskich "Rytm".

79 lat temu w Lublinie NKWD aresztowało dowódcę 9 Dywizji Piechoty AK gen. Ludwika Bittnera ps. Halka.

71 lat temu w Zakopanem urodził się Wojciech Fortuna, skoczek narciarski, pierwszy w historii polski złoty medalista na zimowych igrzyskach olimpijskich w Sapporo

63 lata temu w Viareggio we Włoszech zmarł Fryderyk Jarossy, konferansjer, reżyser programów kabaretowych i rewiowych.

12 lat temu w Rzymie zmarł Roman Opałka, malarz i rysownik.

10 lat temu w Skolimowie zmarła Lidia Korsakówna, aktorka filmowa, teatralna i estradowa, solistka Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze"; znana z filmów "Przygoda na Mariensztacie", "Klub kawalerów" i "Dziewczęta z Nowolipek", przez wiele lat związana z warszawskim Teatrem Syrena.

3 lata temu wybrany na drugą kadencję prezydent Andrzej Duda złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką.

Dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w województwie małopolskim. W programie jest wizyta na terenie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP4 w Szaflarach. Poza tym prezydent odwiedzi Krościenko nad Dunajcem, gdzie odbędzie się uroczystość przekazania Orderu Orła Białego nadanego pośmiertnie śp. ks. Franciszkowi Blachnickiemu a następnie prezydent weźmie udział we Mszy Świętej w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza.

Dziś w Chełmie odbędzie się piknik rodzinny z cyklu "Z miłości do Polski". Wezmą w nim udział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef MAP Jacek Sasin.

8 lipca prezes PiS zainaugurował wakacyjną serię spotkań z Polkami i Polakami na piknikach. "To nieco luźniejsza formuła, możliwość rozmów i dyskusji, niekoniecznie w świetle kamer, o oczekiwaniach naszych obywateli na przyszłość" - mówił wówczas PAP rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek.

W ramach akcji czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy w kolejne weekendy uczestniczą w różnego rodzaju festynach, piknikach i wydarzeniach na otwartej przestrzeni w całej Polsce. "Już tradycją stało się, że nasze założenia programowe wykuwają się na bazie rozmów i debat z Polakami. Dlatego ta akcja jest swoistą kontynuacją działań podjętych w ramach trasy +Przyszłość to Polska+ i +Ula Programowego+. Hasło, jakie będzie nam przyświecało podczas tych spotkań, to: +Z miłości do Polski+" - podkreślił wówczas Bochenek. agz/

Kościół katolicki obchodzi dziś święto Przemienienia Pańskiego. Święto ustanowił papież Kalikst III, jako podziękowanie Bogu za zwycięstwo nad Turkami pod Belgradem 6 sierpnia 1456 r. Ma ono przypominać chrześcijanom, że ich celem jest życie wieczne.

W Kościele prawosławnym Przemienienie jest jednym z ważniejszych świąt poświęconych Chrystusowi. Nazywane jest świętem "Spasa Izbawnika" i obchodzone w zależności od kalendarza - według gregoriańskiego - 6 sierpnia, natomiast według kalendarza juliańskiego - 19 sierpnia.

mgw/

312. Warszawska Pielgrzymka Piesza wyruszy dziś rano z Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia przy ul. Długiej pod hasłem "Sakramenty dają życie". To najstarsza warszawska pielgrzymka, która wyrusza ze stolicy nieprzerwanie od 1711 r., a jej wyjścia nie zatrzymało nawet Powstanie Warszawskie ani pandemia koronawirusa. Przed pandemią rokrocznie uczestniczyło w niej ponad 5 tys. osób.

Wymarsz pielgrzymki poprzedzi msza św. w Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia o godz. 6 rano. Trasa WPP liczy 248 km, a wędrówka trwa dziewięć dni. Pątnicy dotrą do Częstochowy 14 sierpnia, by następnego dnia wziąć udział w obchodach uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwanej też świętem Matki Bożej Zielnej.

W tym samym czasie z kościoła św. Anny wyruszy Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademickich Grup "17", która wyodrębniła się z Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej (WPP). W tym roku hasło pielgrzymki brzmi: "Chrystus drogą Kościoła". Pątnicy będą nieśli ze sobą relikwie św. Jana Pawła II. Składa się z 13 grup, które tworzą cztery legiony określone różnymi kolorami. Każdy legion może iść inną trasą do następnego, wspólnego postoju. Pielgrzymka ma także własną kuchnię i różne udogodnienia sanitarne, przydatne pielgrzymom. Organizatorzy spodziewają się, że na pielgrzymi szlak wyruszy tym razem około 1,5 tys. osób.

iżu/ mir/

PAP Newsroom