Dziś (piątek, 14 kwietnia) w kraju

Dziś jest piątek, sto czwarty dzień roku. Wschód słońca o godz. 5.44, zachód o 19.29. Imieniny obchodzą: Izabela, Julianna, Jadwiga, Krzysztof, Lambert, Maksym i Maria.

1057 lat temu w Wielką Sobotę odbył się chrzest Mieszka I; miejsce ceremonii do dziś budzi spory historyków, część z nich wskazuje na Ostrów Lednicki, inni na Poznań, Gniezno, są również opinie, że Mieszko I przyjął chrzest w Ratyzbonie.

237 lat temu w Warszawie urodził się Walerian Łukasiński, oficer, działacz niepodległościowy, założyciel Narodowego Towarzystwa Patriotycznego; aresztowany przez władze carskie w 1822 r. i więziony do końca życia; zmarł w 1868 r. w twierdzy szliselburskiej koło Petersburga.

162 lata temu w Kaliszu urodził się Stefan Szolc-Rogoziński, podróżnik, etnograf, badacz Afryki, przede wszystkim Kamerunu.

111 lat temu w nocy z 14 na 15 kwietnia w czasie swojego pierwszego rejsu z Southampton do Nowego Jorku zatonął brytyjski liniowiec pasażerski "Titanic"; przyczyną katastrofy, w której zginęły 1502 osoby, było zderzenie z górą lodową.

108 lat temu w Ursynowie, obecnie dzielnicy Warszawy, urodził się Jan Zumbach, pilot, as myśliwski, w czasie II wojny światowej dowódca słynnego Dywizjonu 303. Zmarł 3 stycznia 1986 r.

106 lat temu w Warszawie zmarł Ludwik Zamenhof, lekarz, twórca języka esperanto.

99 lat temu została wprowadzona reforma walutowa rządu Władysława Grabskiego: prezydent RP wydał rozporządzenie o zmianie ustroju pieniężnego; ustalono w nim m.in. relację marki polskiej do nowej waluty - złotego: 1 800 000 marek polskich za 1 złotego.

88 lat temu w Pińczowie urodził się Andrzej Gwiazda, działacz związkowy, jeden z założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża; w sierpniu 1980 r. członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, współautor 21 Postulatów Sierpniowych; współzałożyciel NSZZ "Solidarność".

73 lata temu władze komunistyczne i przedstawiciele Episkopatu Polski podpisali porozumienie między państwem a Kościołem katolickim.

37 lat temu odbyła się premiera filmu "Dziewczęta z Nowolipek" w reżyserii Barbary Sass.

10 lat temu w Warszawie zmarł Andrzej Garlicki, historyk, badacz dziejów II RP, autor książek "U źródeł obozu belwederskiego", "Przewrót majowy", "Od maja do Brześcia", "Od Brześcia do maja", "Józef Piłsudski 1867-1935", "Piękne lata trzydzieste", a także publikacji "Rycerze Okrągłego Stołu".

Piątek to trzeci i ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Rano zaplanowane są pytania w sprawach bieżących i informacja bieżąca. Później w planie są sprawozdania komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie obrony polskich lasów oraz w sprawie ustanowienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie. Kolejne punkty to pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Na zakończenie obrad zaplanowane są głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do szeregu ustaw, a także nad wnioskiem opozycji o odrzucenie informacji ministra spraw zagranicznych.

Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie drugi dzień Kongresu Pamięci Narodowej, odbywającego się po hasłem "Historia mówi przez pokolenia". Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Pamięci Narodowej.

Zaplanowano m.in. dyskusje związane z II wojną światową i reparacjami wojennymi, problematyką powojennych rozliczeń z przeszłością oraz wiedzy Zachodu na temat charakteru okupacji niemieckiej w Polsce, kwestią pomocy udzielanej Żydom przez Polaków pod okupacją niemiecką, zbrodniami niemieckimi w okupowanej Polsce oraz zaangażowaniem Polski w walkę z totalitaryzmami.

Nagrodzeni zostaną również uczestnicy konkursu Debiut Historyczny Roku dla autorów prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX w. Kongresowi towarzyszą wydarzenia edukacyjne i naukowe, festiwal filmowy, strefa nowych technologii, wystawy multimedialne.

