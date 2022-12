Dziś (piątek, 17 grudnia) w kraju

Dziś jest piątek, trzysta pięćdziesiąty pierwszy dzień roku. Wschód słońca o godz. 7.40, zachód o 15.24. Imieniny obchodzą: Albina, Adelajda, Sebastian oraz Zdzisław.

Dziś jest piątek, trzysta pięćdziesiąty pierwszy dzień roku. Wschód słońca o godz. 7.40, zachód o 15.24. Imieniny obchodzą: Albina, Adelajda, Sebastian oraz Zdzisław.

# # #

125 lat temu w Płocku urodził się Władysław Broniewski, poeta, tłumacz; żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; współautor biuletynu poetyckiego "Trzy salwy" (1925), będącego manifestem rewolucyjnej poezji; w latach 30. zaangażowany m.in. w wydawanie komunizującego "Miesięcznika Literackiego", w czasie II wojny światowej więzień NKWD, następnie w szeregach armii gen. Władysława Andersa; w 1945 r. powrócił do Polski, włączając się w oficjalny nurt życia literackiego; autor utworów "Zagłębie Dąbrowskie", "Elegia na śmierć Ludwika Waryńskiego", "Bagnet na broń", a także poematu "Słowo o Stalinie". Zmarł 10 lutego 1962 r.

101 lat temu we Lwowie zmarła Gabriela Zapolska, aktorka, powieściopisarka, dramatopisarka, felietonistka; autorka dramatu "Moralność Pani Dulskiej".

82 lat temu Adolf Hitler podpisał plan wojny Niemiec przeciwko Związkowi Sowieckiemu - kryptonim "Barbarossa".

80 lat temu została podpisana deklaracja 12 państw alianckich potępiająca masową zagładę Żydów.

72 lat temu podczas wspólnego zjazdu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego podjęto decyzję o połączeniu obu towarzystw i utworzeniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK).

68 lat temu w Warszawie zmarła Zofia Nałkowska, pisarka, publicystka; autorka "Granicy" i "Medalionów" oraz prowadzonych przez ponad pół wieku "Dzienników".

67 lat temu uchwałą Prezydium Rządu powołano do życia Totalizator Sportowy - instytucję, której dochód planowano przeznaczać na budowę i remonty obiektów oraz urządzeń sportowych.

52 lat temu w Gdyni wojsko otworzyło ogień w stronę robotników idących z dworca do zablokowanej stoczni, padli zabici i ranni; wśród ofiar był 18-letni Zbigniew Godlewski, pracownik gdyńskiej stoczni, o którego śmierci opowiada wiersz Krzysztofa Dowgiałły "Ballada o Janku Wiśniewskim"; starcia w mieście trwały do wieczora. Strajki i demonstracje odbywały się również w Szczecinie; po dwudniowych walkach w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach kontynuowano strajk generalny, kierowany przez ogólnomiejski komitet strajkowy; do starć demonstrantów z siłami porządkowymi doszło także w Elblągu i Słupsku.

33 lata temu wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz przedstawił w Sejmie zarys rządowego programu reform gospodarczych.

11 lat temu ukazał się ostatni numer "Życia Warszawy", gazety wydawanej od października 1944 r.

# # #

oloz/ aszw/