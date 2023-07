Dziś (piątek, 21 lipca) w kraju

Dziś jest piątek, dwieście drugi dzień roku. Wschód słońca o godz. 4.38, zachód o 20.45. Imieniny obchodzą: Daniel, Wiktor, Julia, Prakseda i Laurenty.

Dziś jest piątek, dwieście drugi dzień roku. Wschód słońca o godz. 4.38, zachód o 20.45. Imieniny obchodzą: Daniel, Wiktor, Julia, Prakseda i Laurenty.

# # #

216 lat temu uroczyście proklamowano Wolne Miasto Gdańsk powstałe po klęsce Prus w wojnie z napoleońską Francją.

80 lat temu - rozkaz Naczelnego Wodza o utworzeniu z Armii Polskiej na Wschodzie 2 Korpusu Polskiego; dowództwo Korpusu objął gen. Władysław Anders.

79 lat temu w Moskwie pod patronatem Stalina utworzony został Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.

68 lat temu w Warszawie premier Józef Cyrankiewicz i ambasador ZSRR Pantelejmon Ponomarienko podpisali protokół przekazania Polsce Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina; następnego dnia PKiN został uroczyście otwarty.

51 lat temu w Warszawie rozpoczęto licencyjną produkcję Coca-Coli.

50 lat temu - pierwsza wolna sobota, którą wprowadziła Rada Państwa dekretem z 1972 r.; początkowo wolne soboty były dwa razy w roku (za odpracowaniem); od 1975 roku było to 12 dni w roku, potem dwie i trzy soboty miesięcznie.

18 lat temu w Sopocie zmarł Andrzej Grubba, najlepszy polski tenisista stołowy; zdobywca 15 medali mistrzostw świata i Europy, zwycięzca turnieju Europa TOP 12 w 1985 r. oraz zdobywca Pucharu Świata w roku 1988 i dwukrotny finalista tych rozgrywek; zwycięzca plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na Sportowca Roku 1984.

11 lat temu w Warszawie zmarł Andrzej Łapicki, aktor, reżyser teatralny; wieloletni wykładowca warszawskiej PWST, jej rektor w latach 1981-1987 i 1994-1996; prezes ZASP (1989-1996); dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie (1996-1998), poseł na Sejm (1989-1991).

Rok temu nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen zgodziło się na połączenie spółki z Grupą Lotos poprzez przeniesienie całego majątku gdańskiej spółki na Orlen w zamian za akcje nowej emisji.

# # #

Dziś na poligonie lotniczym w Nadarzycach w północnej Wielkopolsce szef MON Mariusz Błaszczak będzie obserwował amerykańsko-polskie szkolenie lotnicze oraz powoła gen. dyw. Adama Joksa - poprzednio zastępcę dowódcy amerykańskiego V Korpusu - na stanowisko dowódcy Polskiego Korpusu Sił Lądowych. Korpus - jak podkreślał minister obrony - ma być "zorganizowany na wzór amerykański".

Jak poinformowało PAP Ministerstwo Obrony Narodowej, Korpus Polski - Dowództwo Komponentu Lądowego (2KP-DKL) powstanie na bazie Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego (COLąd-DKL), które podlega Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Korpus - podobnie jak dotąd COLąd-DKL - będzie miał siedzibę w Krakowie.

Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego odpowiedzialne jest za użycie jednostek Wojsk Lądowych w operacjach dowodzonych przez Dowódcę Operacyjnego RSZ - to np. jednostki zmechanizowane, pancerne czy artyleryjskie, biorące udział np. w misjach zagranicznych.

W sierpniu 2020 roku Błaszczak i Michael Pompeo, ówczesny sekretarz stanu USA podpisali umowę o wzmocnieniu trwałej obecności wojsk USA w Polsce. Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej (Poland - United States Enhanced Defense Cooperation Agreement - EDCA) określa trzy główne obszary podejmowanych wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO, tj. współpracę obronną, funkcjonowanie Sił Zbrojnych USA w Polsce oraz wsparcie infrastrukturalne i logistyczne dla obecności wojsk amerykańskich na terytorium RP.

Zasadniczym celem EDCA jest stworzenie warunków do rozwoju zdolności obronnych, planowania obronnego, szkolenia wojskowego oraz usadowienia długookresowej obecności amerykańskich. Kolejnym elementem wzmacniającym bilateralną współpracę obronną była decyzja ogłoszona przez prezydenta USA Joe Bidena podczas szczytu NATO w Madrycie ustanawiająca stałą obecność wojsk USA w Polsce. Obecnie stacjonuje w Polsce łącznie ok. 10 000 żołnierzy sił zbrojnych USA, głównie w ramach obecności rotacyjnej.

mml/

# # #

Dziś o godz. 18.00, sprzed stołecznego pomnika Umschlagplatz wyruszy Marsz Pamięci. To coroczne wydarzenie organizowane przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Marsz upamiętnia ofiary getta warszawskiego, które zginęły w wielkiej akcji likwidacyjnej, zorganizowanej przez niemieckiego okupanta.

W lipcu 1942 r. w okupowanej Warszawie Niemcy rozpoczęli +Grossaktion+ - wielką deportację Żydów do obozu zagłady w Treblince. Od 22 lipca do 21 września 1942 r. na Umschlagplatz - placu przeładunkowym przy ulicy Stawki, skąd wyruszały transporty do komór gazowych w obozie - i w samej Treblince zamordowali blisko 300 tysięcy Żydów.

Uczestnicy Marszu Pamięci przejdą ulicami: Dubois, Zamenhofa, Nowolipki i Andersa. Marsz zakończy się na Skwerze Batalionu Harcerskiego AK "Wigry" przed kinem Muranów, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy "Korzenie powstania" i plenerowy koncertu chóru VRC.

szt/ mhr/

Newsroom PAP