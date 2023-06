Dziś (piątek, 23 czerwca) w kraju

Dziś jest piątek, sto siedemdziesiąty czwarty dzień roku. Wschód słońca o godz. 4.14, zachód o 21.01. Imieniny obchodzą: Hanna, Wanda oraz Zenon, Anna, Jan, Józef, Maria, Piotr.

Dziś jest piątek, sto siedemdziesiąty czwarty dzień roku. Wschód słońca o godz. 4.14, zachód o 21.01. Imieniny obchodzą: Hanna, Wanda oraz Zenon, Anna, Jan, Józef, Maria, Piotr.

# # #

761 lat temu w czasie najazdu na Mazowsze Litwini zdobyli Jazdów; znajdujący się w grodzie książę Siemowit I płocki został zabity, a jego syn Konrad uprowadzony do niewoli; informacje o litewskim najeździe z 1262 r. są pierwszymi informacjami dotyczącymi działań wojennych na obszarze warszawskim.

247 lat temu w Radomiu z inspiracji rosyjskiego ambasadora Nikołaja Repnina zawiązana została konfederacja w obronie "złotej wolności" szlacheckiej, skierowana przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi i stronnictwu reform.

205 lat temu w katedrze na Wawelu odbył się uroczysty pogrzeb Tadeusza Kościuszki; jego szczątki sprowadzone do Krakowa ze Szwajcarii spoczęły w kryptach królewskich.

103 lata temu powołano rząd z Władysławem Grabskim na czele.

82 lata temu odbył się pierwszy nalot sowiecki na Warszawę; zginęły 34 osoby, kilkadziesiąt zostało rannych.

79 lat temu rozpoczęto likwidację getta w Łodzi (Litzmannstadt Getto); było drugim, co do wielkości gettem utworzonym przez Niemców w Polsce, a jednocześnie tym, z którego ocalało najwięcej Żydów. Według różnych źródeł, spośród przebywających w nim ponad 200 tys. osób przeżyło od 5 do 12 tys.; ostatni transport odjechał z Łodzi do obozu Auschwitz-Birkenau 29 sierpnia 1944 roku.

40 lat temu papież Jan Paweł II zakończył drugą pielgrzymkę do Polski.

34 lata temu ukonstytuował się Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP), jego przewodniczącym został Bronisław Geremek.

# # #

Dziś ostatni dzień roku szkolnego 2022/2023. W ponad 20 tys. szkół w Polsce odbędą się uroczystości zakończenia roku. Po nich dla ponad 4,7 mln uczniów rozpoczną się wakacje. Wśród nich będzie ponad 30 tys. uczniów klas I szkoły podstawowej, którzy dziś otrzymają swoje pierwsze świadectwa szkolne.

Rok szkolny 2022/2023 był kolejnym rokiem z uczniami z Ukrainy w polskich szkołach i pierwszym z nowym przedmiotem szkolnym - HiT-em oraz maturą przeprowadzoną w liceach według nowych zasad.

W Ogólnopolskim Zakończeniu Roku Szkolnego 2022/23 w Kozienicach (woj. mazowieckie) będzie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

kos/ dsr/ ann/

# # #

Dzisiaj szef MON Mariusz Błaszczak w Narewce (woj. podlaskie, Obozowisko 1. Brygady Artylerii) wręczy wyróżnienia szczególnie zasłużonym żołnierzom.

kos/

Newsroom PAP