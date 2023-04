Dziś (piątek, 28 kwietnia) w kraju

Dziś jest piątek, sto osiemnasty dzień roku. Wschód słońca o godz. 5.14, zachód o 19.53. Imieniny obchodzą: Achacy, Ludwik, Paweł oraz Waleria, Joanna, Marek, Maria, Patryk, Piotr, Teodora.

# # #

511 lat temu w bitwie pod Wiśniowcem wojska polsko-litewskie, dowodzone przez hetmanów Mikołaja Kamienieckiego i Konstantego Ostrogskiego, pokonały Tatarów.

175 lat temu podczas powstania poznańskiego w bitwie pod Grodziskiem Wielkopolskim polscy kosynierzy przegrali bitwę z Prusakami; w tym samym dniu po walce dwudziestu mieszkańców miasta zostało zamordowanych przez pruskich żołnierzy.

84 lata temu w przemówieniu wygłoszonym w Reichstagu Adolf Hitler wypowiedział polsko-niemiecką deklarację o nieagresji z 1934 r. oraz brytyjsko-niemiecki układ o ograniczeniu zbrojeń morskich z 1935 r.

80 lat temu do Katynia na zaproszenie władz niemieckich przybyła grupa międzynarodowych ekspertów medycyny sądowej i kryminologii, pod przewodnictwem dr Ferenca Orsosa.

67 lat temu wydano komunikat o uchyleniu przez Najwyższy Sąd Wojskowy wyroków w tzw. procesie generałów; skazani zostali zrehabilitowani.

34 lata temu odbyła się pierwsza audycja Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Polskim Radiu.

28 lat temu w Bonn minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej wygłosił przemówienie na uroczystym posiedzeniu obu izb parlamentu RFN.

# # #

Dziś premier Mateusz Morawiecki odwiedzi województwo mazowieckie oraz łódzkie. Szef rządu weźmie udział w otwarciu ciągu głównego trasy S7 na odcinku Lesznowola-Tarczyn, następnie odwiedzi Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

W planie dzisiejszej podróży premiera jest także rozbudowywana świetlica wiejska w Zarannej niedaleko Kutna, a także w rozbudowywane przedszkole w Gostyninie i powstający Kompleks Kulturalno-Oświatowy w Staroźrebach niedaleko Płocka. Ostatnim punktem trasy premiera będzie wizyta w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej koło Żuromina.

Przed wyjazdem o godz. 7 planowana jest konferencja Mateusza Morawieckiego przed KPRM.

Trasa premiera to część akcji "Polska jest jedna - Inwestycje lokalne", którą zainaugurował w ubiegły weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński w Janowie Lubelskim. W jej ramach zostało zaplanowanych prawie 100 spotkań we wszystkich okręgach wyborczych, na których politycy PiS będą podsumowywać, co przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się zrobić dla Polski lokalnej.

