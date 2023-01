Dziś (piątek, 6 stycznia) w kraju

Dziś jest piątek, szósty dzień roku. Wschód słońca o godz. 7.44, zachód o 15.38. Imieniny obchodzą: Baltazar, Kacper, Melchior oraz Andrzej, Jędrzej, Karol, Kasper.

450 lat temu po śmierci króla Zygmunta II Augusta, w Warszawie zebrał się sejm konwokacyjny, na którym ustalono zasady wyboru nowego monarchy - wolnej elekcji.

144 lata temu w Kielcach zainaugurował działalność Teatr Ludwika, dziś Teatr im. Stefana Żeromskiego, jedna z najstarszych scen teatralnych w Polsce.

116 lat temu w Krakowie zmarł Jan Stanisławski, malarz, wykładowca, jeden z głównych twórców polskiego modernizmu.

110 lat temu w Porąbce koło Będzina urodził się Edward Gierek, działacz komunistyczny, wieloletni I sekretarz KW PZPR w Katowicach; I sekretarz KC PZPR w latach 1970-1980. Zmarł 29 lipca 2001 r.

109 lat temu w Warszawie oddano do użytku most im. cesarza Mikołaja II, nazywany przez warszawiaków "trzecim mostem"; w niepodległej Polsce most otrzymał imię księcia Józefa Poniatowskiego.

99 lat temu w Warszawie ukazał się pierwszy numer "Wiadomości Literackich".

52 lat temu w Pionkach koło Radomia urodził się Andrzej "Piasek" Piaseczny, piosenkarz, autor tekstów, aktor.

34 lata temu w budynku KC PZPR doszło do spotkania sekretarza KC Leszka Millera z młodzieżą, m.in. przedstawicielami opozycyjnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS).

22 lat temu Adam Małysz jako pierwszy Polak wygrał Turniej Czterech Skoczni.

18 lat temu Sejm przyjął ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

W Kościele Katolickim 6 stycznia obchodzona jest uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Epifanii. W polskiej tradycji nazywane jest świętem Trzech Króli. Jest ono jednym z najstarszych chrześcijańskich świąt. Powstało na początku IV wieku. Tego dnia czci się Chrystusa, który ukazuje się światu pogańskiemu.

Imiona trzech mędrców albo królów: Kacper, Melchior i Baltazar nie są potwierdzone - pojawiły się dopiero od VIII wieku. Zgodnie z tradycją Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior - jako wręczający złoto Europejczyk, Baltazar zaś - jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło.

W czasie liturgii w świątyniach kapłan święci dziś kadzidło i kredę, którymi oznacza się drzwi na znak, że w mieszkaniu przyjęto prawdę o wcieleniu Syna Bożego. Zwyczaj ten upowszechnił się na przełomie XV i XVI w.

Na drzwiach wypisywane są litery K+M+B, oznaczające imiona mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, lub C+M+B, będące pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi (Christus mansionem benedicat). Zwykle dodaje się jeszcze aktualny rok.

W 1960 r. władze komunistyczne zniosły święto Trzech Króli jako święto państwowe i dzień wolny od pracy. Przywrócono je w roku 2011 r. uchwałą Sejmu RP. W wielu miastach uroczystość Objawienia Pańskiego świętowana jest w formie Orszaku Trzech Króli - barwnego pochodu, w czasie które przedstawiane są sceny biblijne, a wierni dają wyraz wiary i przywiązania do życia zgodnego chrześcijańskimi wartościami.

Orszaki Trzech Króli odbędą się w 800 miejscowościach. W tym roku ich hasłem będą słowa "Niechaj prowadzi nas gwiazda!"

W Warszawie orszak rozpocznie się o godz. 12.00 modlitwą Anioł Pański. Po występie smoka azjatyckiego i aniołów, trzej królowie w barwnym korowodzie ruszą w stronę placu Piłsudskiego, gdzie pokłonią się Jezusowi w symbolicznej szopce. Na czele orszaku zobaczymy gwiazdę i pojazd z wojownikami z legionu rzymskiego.

Na zakończenie zaplanowane jest wspólne kolędowanie w języku polskim i ukraińskim.

Osoby należące do kościoła prawosławnego zasiądą do wigilijnego stołu; trzynaście dni później, niż katolicy. Prawosławne Boże Narodzenie w 2023 roku przypada na 7 stycznia. Kościół wschodni Boże Narodzenie obchodzi przez trzy dni.

W Polsce - według danych GUS ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 r. - przynależność do Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zadeklarowało 156 tys. osób, lecz przedstawiciele polskiej Cerkwi liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. osób. W Polsce obecnie przebywa ok. 950 tys. uchodźców z Ukrainy, którzy w większości są wyznania prawosławnego.

