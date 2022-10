Dziś (poniedziałek, 10 października) PAP zapowiada:

KRAJ

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

KRAJ

------

POLITYKA-BEZPIECZEŃSTWO

Dzisiaj w Belwederze prezydent Andrzej Duda odwoła Pawła Solocha z funkcji szefa BBN oraz powoła nowego szefa Biura. Według nieoficjalnych informacji PAP, ma nim zostać dotychczasowy minister w KPRP Jacek Siewiera.

Siewiera jest oficerem, lekarzem, prawnikiem, założycielem Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM). W czerwcu tego roku prezydent Duda powołał go na stanowisko ministra w Kancelarii Prezydenta.

Paweł Soloch ma natomiast zostać powołany na stanowisko doradcy społecznego prezydenta. W ubiegłotygodniowym komunikacie KPRP wskazano, że odejście Solocha z BBN "podyktowane jest względami osobistymi i następuje w uzgodnieniu z Prezydentem RP".

GOSPODARKA-PRZEDSIEBIORSTWA

Dziś odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), dotyczące podjęcia uchwały w sprawie połączenia z Polskim Koncernem Naftowym Orlen.

Założone w 1982 r. PGNiG SA jest spółką giełdową (od 2005 r.) zajmującą się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

28 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na połączenie koncernu z PGNiG. Obecnie Skarb Państwa ma 71,88 proc. akcji w PGNiG, a 28,12 proc. należy do akcjonariuszy mniejszościowych. W Orlenie państwo miało 35,66 proc. akcji, a 64,34 proc. należało do akcjonariuszy mniejszościowych. Po zakupie akcji Orlenu od Skarbu Państwa przez PKO BP i PZU, udział państwa zmniejszył się do 31,14 proc.

ZAGRANICA

----------

ROSJA-UKRAINA-WOJNA

229. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Informacje własne i agencyjne.

ONZ-ROSJA-UKRAINA

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat bezprawnego anektowania przez Rosję okupowanych przez nią terenów na wschodzie i południu Ukrainy. Informacje własne i agencyjne.

LUKSEMBURG-PARLAMENT

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek składa wizytę w Wielkim Księstwie Luksemburga. W programie m.in. audiencja u Wielkiego Księcia Henryka, rozmowy z przewodniczącym Izby Deputowanych Wielkiego Księstwa Fernandem Etgenem i spotkanie z przedstawicielami Polonii. Informacje własne.

SZWECJA-GOSPODARKA-NOBEL

W Sztokholmie o godz. 11.45 ogłoszenie laureata bądź laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Fundatorem tego wyróżnienia jest Bank Szwecji i jest to jedyna dodatkowa Nagroda Nobla, o jakiej Alfred Nobel nie wspomina w swoim testamencie. Informacje własne i agencyjne.

Newsroom

Redaktorzy prowadzący:

Marcin Kucharzewski mark/

Mirosław Harasim mhr/

tel. 22-6280720

faks: 22-6299386; 22-5092206

newsroom@pap.pl

Redakcja Krajowa

tel. 22-5092240

krajowa@pap.pl

Redakcja Zagraniczna

tel. 22-5092322

zagranica@pap.com.pl

Redakcja Sportowa

tel. 22-6216584

faks: 22-6213875

sport@pap.com.pl

Redakcja Fotograficzna

tel. kraj: 22-5092383

tel. zagr.: 22-5092439

tel. sport: 22-5092640

e-mail: foto@pap.pl

mas/