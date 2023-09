Dziś (poniedziałek, 11 września) w kraju

Dziś jest poniedziałek, dwieście pięćdziesiąty czwarty dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.01, zachód o 19.03. Imieniny obchodzą: Bonawentura, Dagna, Emilian, Feliks, Hiacynt, Jacek, Jan, Piotr, Teodora i Wincenty.

185 lat temu w Kaliszu urodził się Adam Asnyk, poeta, dramatopisarz, członek Rządu Narodowego w czasie Powstania Styczniowego (zmarł 2 sierpnia 1897 r.).

140 lat temu w Krakowie w Muzeum Narodowym w Sukiennicach udostępniono publiczności pierwszą wystawę, która poświęcona była 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej.

91 lat temu w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem Górnym na Zaolziu zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura; kilkanaście dni wcześniej zwyciężyli w największej międzywojennej imprezie lotnictwa sportowego - Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge 1932 w Berlinie.

63 lata temu na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku odsłonięto Pomnik Walki i Męczeństwa; spośród prawdopodobnie 150 tys. więźniów z ok. 30 krajów, którzy przeszli przez Majdanek, na skutek głodu, chorób, pracy ponad siły, a także w egzekucjach i komorach gazowych, życie straciło około 80 tys. osób, z czego 60 tys. to Żydzi przywożeni do obozu z całej Europy.

63 lata temu w Rzymie zakończyły się XVII Letnie Igrzyska Olimpijskie; reprezentacja Polski zdobyła na nich 21 medali, w tym cztery złote.

51 lat temu w Monachium zakończyły się XX Letnie Igrzyska Olimpijskie; reprezentanci Polski zdobyli na nich 21 medali, w tym siedem złotych.

22 lata temu terroryści Al-Kaidy porwali w USA cztery samoloty, z których dwa uderzyły w budynki WTC w Nowym Jorku, trzeci w gmach Pentagonu w Waszyngtonie; czwarty (który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol) rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W wyniku ataku zginęło prawie trzy tysiące osób, wśród nich sześcioro Polaków.

10 lat temu odbyła się polska premiera filmu "Ida" w reż. Pawła Pawlikowskiego na 38. Festiwalu Filmowym w Gdyni, gdzie zdobył on główną nagrodę - Złote Lwy; w 2015 r. film zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieangielskojęzycznego.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdzi dziś w Toruniu umowę ramową na pozyskanie elementów wyrzutni rakietowych M142 HIMARS na potrzeby systemu HOMAR-A. Planowane jest wystąpienie szefa MON.

W przyszłym roku planujemy wydać - jak powiedział podczas otwarcia 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach prezydent Andrzej Duda - 137 mld zł na obronność; to ponad 4 proc. naszego PKB. Z kolei szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że już w 2018 r. zawarł pierwszy kontrakt dotyczący systemu Patriot. Szef MON przypomniał też, że Polska w 2019 r. zamówiła system HIMARS, a w 2020 r. - samoloty F-35, które już w przyszłym roku będą w rękach polskich pilotów. "Zamawiamy najlepszy sprzęt na świecie" - podkreślił.

Dziś minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński weźmie udział w Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gala odbędzie się w Warszawie w Arkadach Kubickiego (Plac Zamkowy 4) o godz. 19.00.

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana zasłużonym postaciom świata kultury w uznaniu całokształtu ich dorobku zawodowego lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. MKiDN ocenia, że to "prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują".

Dotychczas artyści, naukowcy i animatorzy kultury zostawali laureatami w kategoriach: teatr, film, literatura, sztuki wizualne, architektura, taniec, twórczość ludowa, edukacja artystyczna, kultura cyfrowa, upowszechnianie kultury, muzyka, ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz za granicą, design.