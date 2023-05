Dziś (poniedziałek, 22 maja) PAP zapowiada:

KRAJ

KRAJ

------

PREMIER-ZDROWIE-WROCŁAW

We Wrocławiu o godz. 13 z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się uroczystość podpisania umowy ws. budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Przewidziano wystąpienie premiera. Informacje na bieżąco.

GLIŃSKI-KULTURA-GORZÓW WIELKOPOLSKI

O godz. 13.30 w Gorzowie Wielkopolskim z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego odbędzie się podpisanie umowy o współprowadzeniu Filharmonii Gorzowskiej przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informacje na bieżąco.

BŁASZCZAK-MON

Z udziałem wicepremiera, ministra obrony Mariusza Błaszczaka odbywa się dziś spotkanie ministrów obrony w formacie tzw. Grupy Północnej. Grupę Północną tworzy 12 państw, będących członkami NATO lub Unii Europejskiej - Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Polska, Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja, Estonia, Litwa i Łotwa. Grupa powstała z inicjatywy Wielkiej Brytanii, która w listopadzie 2010 r. zorganizowała pierwsze spotkanie ministrów obrony. Informacje na bieżąco.

RODZINA-MALĄG-POMOC

W Kościanie (Wielkopolska) o godz. 14 z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg odbędzie się briefing w związku z podpisaniem umów na dofinansowanie środowiskowych domów samopomocy. Informacje na bieżąco.

zagranica

---------

ROSJA-UKRAINA-WOJNA

453. dzień wojny Rosji przeciw Ukrainie. Informacje własne i agencyjne.

UE-DYPLOMACJA-RAU

W Brukseli spotkanie szefów dyplomacji państw UE; z Polski uczestniczy minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Obsługa własna.

WŁOCHY-KULTURA-MEiN

Początek dwudniowej wizyty we Włoszech ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który odwiedzi rzymski uniwersytet La Sapienza, a w Instytucie Polskim będzie uczestniczył w ogłoszeniu naboru do programu "Polskie Powroty". To jedno z flagowych przedsięwzięć Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Obsługa własna.

USA-BUDŻET

Kolejna runda rozmów prezydenta USA Joe Bidena i przewodniczącego Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego o podniesieniu limitu zadłużenia publicznego. Informacje własne i agencyjne.

