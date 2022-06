Dziś (poniedziałek, 27 czerwca) w kraju

Dziś jest poniedziałek, sto siedemdziesiąty ósmy dzień roku. Wschód słońca o godz. 4.16, zachód o 21.01. Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Maryla oraz Władysław i Joanna.

Dziś jest poniedziałek, sto siedemdziesiąty ósmy dzień roku. Wschód słońca o godz. 4.16, zachód o 21.01. Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Maryla oraz Władysław i Joanna.

# # #

393 lata temu wojska polskie pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego odniosły przygniatające zwycięstwo nad oddziałami szwedzkimi w bitwie pod Trzcianą na Pomorzu.

159 lat temu na Placu Łukiskim w Wilnie z rozkazu władz carskich powieszony został przywódca Powstania Styczniowego na Żmudzi Zygmunt Sierakowski.

114 lat temu w Dyneburgu urodził się Władysław Raginis, kapitan Korpusu Ochrony Pogranicza, w czasie kampanii 1939 r. bohaterski dowódca odcinka Wizna, na którym żołnierze Wojska Polskiego stawiali opór wielokrotnie silniejszym jednostkom niemieckim; kpt. Raginis poległ 10 września 1939 r. na Górze Strękowej koło Wizny.

81 lat temu w Warszawie urodził się Krzysztof Kieślowski, reżyser, scenarzysta, jeden z najwybitniejszych polskich twórców filmowych; autor "Dekalogu", "Krótkiego filmu o zabijaniu", tryptyku: "Trzy kolory: Niebieski", "Trzy kolory: Biały", "Trzy kolory: Czerwony", którego pierwsza część zdobyła Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji, a także filmów "Amator", "Przypadek" i "Podwójne życie Weroniki"; laureat Felixa - Europejskiej Nagrody Filmowej.

72 lat temu Sejm uchwalił Kodeks rodzinny, w którym m.in. obniżono wiek pełnoletniości z 21 do 18 lat.

70 lat temu w Toruniu urodził się Bogusław Linda, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, reżyser; wystąpił w filmach "Człowiek z żelaza", "Przypadek", "Kobieta samotna", "Danton", "Matka Królów", "Magnat", "Zabij mnie glino", "Kroll", "Sauna", "Psy", "Jańcio Wodnik", "Prowokator", "Tato", "Szamanka", "Szczęśliwego Nowego Jorku", "Demony wojny wg Goi", "Zabić Sekala", "Pan Tadeusz", "Operacja Samum", "Quo vadis" i "1920 Bitwa Warszawska".

63 lata temu w Ziębicach koło Wrocławia urodził się Janusz Kamiński, operator filmowy, reżyser; dwukrotnie nagrodzony Oscarem za zdjęcia do filmów Stevena Spielberga "Lista Schindlera" (1994) i "Szeregowiec Ryan" (1999).

44 lata temu z kosmodromu Bajkonur wystartował "Sojuz 30", na jego pokładzie znajdował się mjr Mirosław Hermaszewski - pierwszy i jedyny jak dotąd Polak w kosmosie.

24 lata temu w Piatichatkach pod Charkowem z udziałem prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod polsko-ukraiński Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu.

15 lat temu obradujący w Nowej Zelandii Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podjął decyzję o zmianie tytułu wpisu pozostałości obozu koncentracyjnego Auschwitz na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dotychczasową nazwę "Obóz koncentracyjny Auschwitz" zastąpiono nazwą "Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)"; nowe brzmienie, zaproponowane przez Polskę i Izrael, zostało przyjęte bez głosu sprzeciwu.

# # #

Dziś zostanie oficjalnie otwarte w Katowicach 11. Światowe Forum Miejskie. To organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji Forum pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" jest katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Niedziela była "dniem zero" wydarzenia, z podniesieniem flagi i rozpoczęciem obrad pięciu zgromadzeń, które mają zapewnić głos kluczowym grupom interesariuszy w procesie wdrażania Nowej Agendy Miejskiej ONZ.

W poniedziałkowym, oficjalnym otwarciu Forum ma uczestniczyć premier Mateusz Morawiecki. Program czterodniowych obrad obejmuje m.in. 6 sesji dialogowych i nadzwyczajny dialog na temat reagowania na kryzysy miejskie, 5 zgromadzeń, 15 okrągłych stołów, 13 sesji specjalnych, a także szkolenia i spotkania networkingowe.

W strefie wystawowej Urban EXPO państwa, miasta, organizacje i firmy będą prezentowały osiągnięcia i rozwiązania dla miast w zakresie infrastruktury, mobilności, ochrony środowiska czy dostępności. Poza wydarzeniami w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, na terenie Katowic zlokalizowano 11 tematycznych stref miejskich - są to miejsca dodatkowych spotkań, wystaw, koncertów i rozrywki.

Jednym z efektów Forum ma być "Plan działań dla miast" - katalog dobrych praktyk, instrukcja wdrażania lokalnych projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Efektem Forum ma być też dokument "Katowice Declared Actions" - zobowiązanie różnych podmiotów (samorządów, biznesu, instytucji rządowych) do podjęcia konkretnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

mtb/

# # #

Dziś w gminie Narewka marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wezmą udział w odprawie dotyczącej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Po odprawie, ok. godz. 13 marszałek Sejmu spotka się z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Po południu, o godz. 18, Elżbieta Witek weźmie udział w Pikniku Rodzinnym Województwa Podlaskiego w Supraślu, gdzie przewidziano jej wystąpienie.

mchom/

# # #

Dziś w Poznaniu po raz pierwszy wręczona zostanie nagroda Stukot'56. Ma to być wyróżnienie dla osób i instytucji, które swoimi dokonaniami nawiązują do wartości Poznańskiego Czerwca 1956 roku. 28 czerwca 1956 r. poznańscy robotnicy podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko.

Uczestnicy Czerwca walczyli o Boga, za wolność, prawo i chleb. Takie też są trzy kategorie, w których przyznawana jest nowa nagroda: "O Boga" - dla walczących i zasłużonych w walce o wolność religijną, "Za wolność" - dla walczących i zasłużonych w walce o wolność oraz "Prawo i chleb" - dla walczących i zasłużonych w walce o godność potrzebujących.

Nazwa nagrody i jej idea nawiązują do stukotu drewnianych chodaków, "okuloków", w jakich przez Poznań w czerwcu 1956 r. szli protestujący robotnicy; laureaci nagrody mają być "stukotem dla współczesnych".

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Inicjatywę honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

W trakcie Poznańskiego Czerwca życie straciło 58 osób, ponad 240 zostało rannych.

rpo/

# # #

Dziś minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber podpiszą w Łodzi umowę na realizację projektów w ramach programu "Razem możemy więcej". W programie samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o środki na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców. Na ten cel resort przeznaczył łącznie 100 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce, a którzy spotykają się z trudnościami, m.in. ze znalezieniem zatrudnienia, barierą językową i integracyjną w społeczeństwie.