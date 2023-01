Dziś (poniedziałek, 9 stycznia) w kraju

Dziś jest poniedziałek, dziewiąty dzień roku. Wschód słońca o godz. 7.43, zachód o 15.42. Imieniny obchodzą: Adrian, Julian, Julianna, Marcelina, Antoni.

590 lat temu król Władysław Jagiełło nadał szlachcie przywilej krakowski, potwierdzający przywilej jedlneński z 1430 r., który ustanawiał zasadę prawną "neminem captivabimus nisi iure victum" (nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego).

226 lat temu we Włoszech powstały Legiony Polskie; umowę z Republiką Lombardii o powołaniu pierwszej po III rozbiorze polskiej formacji wojskowej podpisał gen. Jan Henryk Dąbrowski. 20 stycznia gen. Dąbrowski wydał odezwę zachęcającą do wstępowania do Legionów.

122 lata temu w Warszawie urodził się Stanisław Dubois, działacz socjalistyczny, uczestnik Powstań Śląskich i wojny polsko-bolszewickiej; przewodniczący Rady Głównej Czerwonego Harcerstwa TUR, członek Rady Naczelnej PPS; rozstrzelany w niemieckim obozie KL Auschwitz w sierpniu 1942 r. (niektóre źródła podają datę 7 stycznia).

116 lat temu w Kijowie urodził się Feliks Konarski, pseudonim Ref-Ren, pisarz, kierownik artystyczny i literacki teatrów rewiowych; w czasie wojny więzień sowieckich łagrów, następnie w armii gen. Władysława Andersa; autor słów pieśni "Czerwone maki na Monte Cassino".

104 lata temu samoloty zdobyte przez powstańców wielkopolskich dokonały nalotu bombowego na niemieckie lotnisko we Frankfurcie nad Odrą.

95 lat temu odbył się I Zjazd Ligi Ochrony Przyrody.

81 lat temu w okolicach Balearów w katastrofie statku zginął Jerzy Różycki, matematyk, kryptolog; wspólnie z Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

80 lat temu do warszawskiego getta przybył na inspekcję Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler, nakazując deportację 8 tys. Żydów oraz ewakuację niemieckich przedsiębiorstw na Lubelszczyznę.

79 lat temu w Warszawie przedstawiciele najważniejszych stronnictw politycznych uznających rząd RP w Londynie powołali Radę Jedności Narodowej; jej przewodniczącym został jeden z przywódców PPS-WRN Kazimierz Pużak "Bazyli".

65 lat temu odbyło się spotkanie prymasa Stefana Wyszyńskiego z Władysławem Gomułką i Józefem Cyrankiewiczem, dotyczące m.in. sprawy nauki religii w szkołach świeckich, harcerstwa oraz dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych.

57 lat temu wydano komunikat Urzędu Rady Ministrów o odmowie wydania paszportu prymasowi Polski kard. Stefanowi Wyszyńskiemu; prymas planował wyjazd do Rzymu na inaugurację obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.

53 lata temu w Londynie zmarł Mieczysław Grydzewski, publicysta, krytyk literacki, współzałożyciel i członek redakcji miesięcznika "Skamander", twórca i redaktor tygodnika "Wiadomości Literackie" (1924-1939); w czasie II wojny światowej wspólnie z Zygmuntem Nowakowskim doprowadził do powstania "Wiadomości Polskich"; w latach 1946-1966 redaktor naczelny londyńskich "Wiadomości".

47 lat temu Episkopat Polski skierował list do Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej przygotowującej zmiany w Konstytucji PRL, w którym wyraził zaniepokojenie przygotowywanymi zapisami o kierowniczej roli partii komunistycznej i nienaruszalnej braterskiej więzi z ZSRS.

Dziś prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Duda wezmą w Pałacu Prezydenckim udział w uroczystości Polonia Rediviva, będącej zwieńczeniem realizowanych w latach 2018-2022 Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Przewidziane jest wystąpienie głowy państwa.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskała niepodległość.

Z udziałem szefa MON, wicepremiera Mariusza Błaszczaka, w 18. Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku zaprezentowana dziś będzie koncepcja utworzenia 1. Dywizji Piechoty Legionów. Swoim zasięgiem ma ona objąć obszar między terenem odpowiedzialności 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanej.

W październiku ubiegłego roku w Ciechanowie (Mazowieckie) minister obrony narodowej ogłosił powstanie nowego batalionu czołgów, który będzie częścią formowanej dywizji, w tym mieście zostanie również ulokowane jej dowództwo. Jak informuje MON, pod względem struktury będzie ona podobna do - funkcjonujących już - 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanej. Nazwa nowej dywizji nawiązuje do historycznego związku taktycznego, który zapisał się najdłuższą walką o niepodległości Polski w okresie I i II wojny światowej.

