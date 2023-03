Dziś (sobota, 11 marca) w kraju

Dziś jest sobota, siedemdziesiąty dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.00, zachód o 17.33. Imieniny obchodzą: Benedykt, Konstanty, Balbina, Dominik, Jan, Konstantyn, Sylwia, Teresa oraz Angelika.

137 lat temu w Brzeżanach urodził się Edward Śmigły-Rydz, oficer I Brygady Legionów Polskich, komendant POW, w czasie wojny polsko-bolszewickiej dowódca armii; po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego Generalny Inspektor Sił Zbrojnych; od 1936 r. marszałek Polski; Naczelny Wódz w kampanii polskiej w 1939 r.

127 lat temu w Janowie Podlaskim urodził się Tadeusz Tański, inżynier, konstruktor samochodowy, autor pierwszego polskiego samochodu pancernego Ford FT-B oraz samochodu osobowego CWS T-1.

95 lat temu w Warszawie otwarty został Ogród Zoologiczny.

85 lat temu kanclerz Austrii Kurt Schuschnigg został zmuszony przez Adolfa Hitlera pod groźbą interwencji zbrojnej do ustąpienia ze stanowiska. Jego następcą został nazista Arthur Seyss-Inquart. Dzień później niemieckie oddziały wkroczyły na teren Austrii, dokonując tzw. Anschlussu - aneksji tego kraju do III Rzeszy.

55 lat temu - w Warszawie pod gmachem KC PZPR odbyła się demonstracja studencka, która została rozpędzona przez milicję; Koło Poselskie Znak wystosowało interpelację w obronie represjonowanych studentów.

30 lat temu w Warszawie zmarła Alina Centkiewicz, pisarka, polarniczka, współautorka wraz z mężem Czesławem Centkiewiczem, książek "Odarpi, syn Egigwy", "Znowu na Wyspie Niedźwiedziej", "Fridjof, co z ciebie wyrośnie".

10 lat temu podczas referendum na Falklandach 99,8 proc. głosujących opowiedziało się za utrzymaniem dotychczasowego statusu archipelagu jako brytyjskiego terytorium zamorskiego.

W Warszawie, z okazji 95-lecia Warszawskiego ZOO odbędzie się briefing prasowy, podczas którego nastąpi odsłonięcie tablicy z imionami patronów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Antoniny i Jana Żabińskich, udział wezmą m.in.: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Jana i Antoniny Żabińskich w Warszawie Andrzej Kruszewicz.

Politycy PiS rozpoczną dziś zapowiedzianą przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego trasę programową "Przyszłość to Polska". Premier Mateusz Morawiecki odwiedzi Jasło (woj. podkarpackie).

Spotkania z politykami PiS odbędą się również w innych miastach; minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedzi Kraków; pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała - Gdynię, a minister rozwoju i technologii Waldemar Buda - Łódź.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda odwiedzi Katowice, wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk - Szczecin, minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk - Poznań, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber - Bydgoszcz, wiceminister finansów Artur Soboń - Lublin, a pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński - Wrocław.

Święcenia biskupie i ingres biskupa nominata diecezji gliwickiej ks. prał Sławomira Odera odbędą się dziś w gliwickiej katedrze. Jego biskupim wezwaniem są słowa "quod dixerit facite" - "cokolwiek powie czyńcie", będące nawiązaniem do słów Matki Bożej wypowiedzianych w Kanie Galilejskiej.

"Przyjęcie ich przez posługujących na uczcie weselnej pozwoliło Chrystusowi dokonać cudu przemiany wody w wino. Niechaj będą one dla każdego z nas zachętą i przynagleniem do podjęcia się współpracy dla dobra wszystkich" - napisał w ostatnią niedzielę w liście do diecezjan biskup nominat.

Pod koniec stycznia Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa gliwickiego Jana Kopca, a na jego zastępcę mianował ks. Sławomira Odera - ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej, a w przeszłości m.in. postulatora sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.

Biskup nominat przyjmie święcenia biskupie z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, metropolity seniora krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, dotychczasowego biskupa gliwickiego bp. Jana Kopca, biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla oraz abp. Giuseppe Mani, metropolity seniora Cagliari - zapowiedział episkopat.

