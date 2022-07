Dziś (sobota, 2 lipca) w kraju

Dziś jest sobota, sto osiemdziesiąty trzeci dzień roku. Wschód słońca o godz. 4.19, zachód o 21.00. Imieniny obchodzą: Jagoda, Maria, Bernardyn, Bożydar, Juwenalis, Piotr i Urban.

222 lat temu w Krakowie urodził się Piotr Michałowski, malarz, przedstawiciel romantyzmu w polskim malarstwie.

105 lat temu Józef Piłsudski w związku z kryzysem przysięgowym (odmową żołnierzy Legionów Polskich złożenia przysięgi na "wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami") wystąpił z Tymczasowej Rady Stanu, ustanowionej przez władze okupacyjne.

99 lat temu urodziła się Wisława Szymborska, poetka, eseistka, laureatka literackiej Nagrody Nobla w 1996 r.; co do miejsca jej urodzenia istnieje różnica zdań; w metryce poetki wymieniono Bnin, przekazy rodzinne głoszą jednak, że urodziła się w Kórniku; obie te wielkopolskie miejscowości utrzymują, że to właśnie z nich wywodzi się jedna z największych polskich poetek.

75 lat temu uchwalono ustawę o powołaniu Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka i Muzeum na Majdanku.

75 lat temu w Warszawie urodził się Karol Strasburger, aktor, zagrał w filmach "Agent nr 1", "Wielki Szu", "Noce i dnie", a także w serialach "Polskie drogi", "Kolumbowie", "Karino", "07 zgłoś się"; widzom TV znany także jako gospodarz teleturnieju Familiada.

75 lat temu gen. Tadeusz Bór-Komorowski objął funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie.

74 lat temu w Siemianowicach Śląskich urodził się Józef Skrzek, wokalista, kompozytor, założyciel i lider zespołu SBB.

56 lat temu w Warszawie zmarł Jan Brzechwa (wł. Jan Wiktor Lesman) - poeta, satyryk, tłumacz literatury rosyjskiej, autor wielu popularnych utworów dla dzieci, m.in. "Akademii pana Kleksa", "Pchły szachrajki", "Stu bajek".

Dziś premier Mateusz Morawiecki odwiedzi województwo pomorskie. W Tczewie o godz. 15 weźmie udział w konferencji prasowej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie kontynuował objazd po kraju. Dziś odwiedzi województwo podlaskie. O godzinie 13 spotka się z mieszkańcami Białegostoku, a ok .godz. 16.30 z mieszkańcami Bielska Podlaskiego.

Dziś w południe w hali widowiskowo-sportowej Radomskiego Centrum Sportu odbędzie się konwencja Platformy Obywatelskiej, która ma podsumować rok urzędowania Donalda Tuska na czele PO po jego powrocie; ma także zmobilizować struktury partii przed wyborami w 2023 i 2024 roku. "To może być największa impreza polityczna od lat" - poinformował rzecznik PO Jan Grabiec. Konwencja podsumuje też trwający przez ostatni miesiąc projekt "1000 spotkań", polegający na objeździe całego kraju przez parlamentarzystów.

Donald Tusk w swoim wystąpieniu ma nakreślić propozycje programowe partii dotyczące najważniejszych bieżących wyzwań, przede wszystkim walki z drożyzną, rosnącymi ratami kredytów czy zagrożeniami związanymi z agresją Rosji na Ukrainę. Głos ma także zabrać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W Wadowicach trwa rozpoczęty w piątek wieczorem trzydniowy X Zjazd Dużych Rodzin, w tym roku odbywający się pod hasłem "Nie lękajcie się. Jest rodzina!". Imprezę organizuje Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" wspólnie z miastem Wadowice. Ideą przyświecającą wydarzeniu jest promowanie rodzinności. Po raz pierwszy włącza w tę integrację również rodziny ukraińskie.

Dziś w programie znalazły m.in. warsztaty dla dzieci w małych grupach, panel społeczno-ekonomiczny zatytułowany "Polityka rodzinna - co udało się osiągnąć i co dalej?" i panel influencerski. Dzień zwieńczy koncert na rynku w Wadowicach.

Do debaty w czasie trwania zjazdu zaproszeni zostali, m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister finansów Artur Soboń, była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło, a także burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

Dziś w Radomiu (woj. mazowieckie) odbędzie się konferencja prasowa minister klimatu i środowiska Anny Moskwy na temat programu Czyste Powietrze Plus.

Celem programu "Czyste Powietrze" jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego pieca pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

Od końca stycznia br. uruchomiono trzecią edycję programu, która uprawnia do otrzymania nawet 69 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła.

