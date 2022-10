Dziś (sobota, 22 października) w kraju

Dziś jest sobota, dwieście dziewięćdziesiąty piąty dzień roku. Wschód słońca o godz. 7.13, zachód o 17.27. Imieniny obchodzą: Filip, Kordian, Alodia, Donat, Gliceria, Józefina, Kordula oraz Nunilona.

224 lata temu w Kairze w czasie arabskiego powstania przeciwko Francuzom zginął Józef Sułkowski, oficer polski i francuski; jakobin, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. i Powstania Kościuszkowskiego; adiutant gen. Napoleona Bonaparte.

113 lat temu na Jasnej Górze w nocy z 22 na 23 października z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej skradziono dwie złote korony podarowane przez papieża Klemensa XI.

108 lat temu w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała Polska Organizacja Wojskowa (POW) - tajna organizacja zbrojna, tworzona od sierpnia 1914 r. w oparciu o członków Związku Walki Czynnej i Polskich Drużyn Strzeleckich.

108 lat temu rozpoczęły się walki 1 pułku Legionów Polskich pod Laskami i Anielinem.

99 lat temu w Radziszowie w Małopolsce urodził się Henryk Jaskuła, pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii, który samotnie, bez zawijania do portów, okrążył Ziemię; dokonał tego na "Darze Przemyśla" płynąc tzw. trasą z wiatrem, poczynając od Przylądka Dobrej Nadziei (RPA); rejs trwał 344 dni, zakończył się w Gdyni 20 maja 1980 r.

79 lat temu w Straconce koło Bielska-Białej urodziła się Urszula Dudziak, wokalistka jazzowa.

74 lata temu w Warszawie zmarł prymas Polski kardynał August Hlond.

65 lata temu w "Świecie Młodych" ukazał się pierwszy odcinek komiksu "Tytus, Romek i A'Tomek" autorstwa Jerzego Chmielewskiego, znanego jako Papcio Chmiel.

44 lata temu w Watykanie odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II.

17 lat temu Rafał Blechacz zwyciężył w XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ramach objazdu po kraju odwiedzi dziś województwo podkarpacie. O godz. 14 spotka się z mieszkańcami w sali na terenie rafinerii Orlen Południe w Jedliczu, a o godz. 18 w Muzeum narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Na konwencji partii, która odbyła się na początku czerwca szef ugrupowania stwierdził, że nikt nie opowie Polakom o dokonaniach rządu Zjednoczonej Prawicy lepiej niż politycy jego ugrupowania. "To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy" - wezwał wówczas Kaczyński. Dodał, że "to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda".

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w sobotę będzie przebywał z wizytą w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. Pod kierownictwem premiera odbędzie się odprawa sztabu węglowego.

W sobotę ma się odbyć konwencja Inicjatywy Polskiej, jednego z czterech ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską. W konwencji mają wziąć udział liderzy ugrupowań tworzących KO - Donald Tusk (PO), Adam Szłapka (Nowoczesna) i Urszula Zielińska (Zieloni), a jednym z jej przesłań ma być wezwanie całej opozycji do budowy jednej listy w wyborach.

Podczas konwencji mają też zostać przedstawione propozycje Inicjatywy POlskiej dotyczące tego, jak powinny funkcjonować usługi publiczne: edukacja, ochrona zdrowia, polityka społeczna, infrastruktura.

Dziś w Toruniu odbędzie się Europejski Kongres Kobiet, który organizuje Partia Europejskich Socjalistów i polska Lewica. Podczas kongresu zostaną przedstawione dane dotyczące sytuacji kobiet w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Dziś druga rocznica decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodną z konstytucją możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę płodu.

Wśród gości kongresu będą m.in. była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, szefowa PES Woman Zita Gurmai, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley, była minister w Kancelarii Prezydenta RP Barbara Labuda, aktywista Neil Datta oraz posłanki Lewicy Magdalena Biejat, Wanda Nowicka, Katarzyna Kotula oraz Anna-Maria Żukowska.

Wojskowy piknik "Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna" odbędzie się dziś Siedlcach, gdzie mieści się dowództwo formowanej od 2018 roku 18. Dywizji Zmechanizowanej. W imprezie ma wziąć udział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Będzie to kolejne z cyklu spotkań organizowanych przez resort w miastach, w których powstaną nowe jednostki wojskowe, które mają otrzymać nowo kupowany sprzęt.

