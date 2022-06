Dziś (środa, 1 czerwca) w kraju

Dziś jest środa, sto pięćdziesiąty drugi dzień roku. Wschód słońca o godz. 04.21, zachód o 20.45. Imieniny obchodzą: Konrad, Nikodem, Paweł, Bernard oraz Magdalena.

Dziś jest środa, sto pięćdziesiąty drugi dzień roku. Wschód słońca o godz. 04.21, zachód o 20.45. Imieniny obchodzą: Konrad, Nikodem, Paweł, Bernard oraz Magdalena.

# # #

588 lat temu w Gródku pod Lwowem zmarł Władysław II Jagiełło, król Polski i Wielki Książę Litewski, panujący od 1386 r. Wspólnie z bratem Witoldem dowodził w 1410 r. w zwycięskiej bitwie nad Krzyżakami pod Grunwaldem; w 1413 r. zawarł Unię w Horodle, która zacieśniała związek Polski i Litwy.

107 lat temu w Warszawie urodził się Jan Twardowski, kapłan; autor ponad 20 tomików wierszy, m.in. "Znaki ufności", "Niebieskie okulary", "Który stwarzasz jagody", "Na osiołku", "Nie przyszedłem pana nawracać", "Sumienie ruszyło", "Niecodziennik", "Nie martw się".

96 lat temu Zgromadzenie Narodowe wybrało Ignacego Mościckiego na urząd prezydenta RP.

90 lat temu minister rolnictwa podpisał rozporządzenie o utworzeniu Parku Narodowego w Pieninach.

80 lat temu w ramach akcji "Reinhardt" (Einsatz Reinhardt), której celem była zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Niemcy rozpoczęli budowę obozu w Treblince; do czasu likwidacji obozu w listopadzie 1943 r. Niemcy wymordowali w nim blisko 900 tys. Żydów, ogromna większość z nich, ok. 760 tys., pochodziła z Polski, wśród nich było 254 tys. osób z warszawskiego getta.

76 lat temu w Krakowie ukazał się pierwszy numer miesięcznika "Znak" pod redakcją Jerzego Radkowskiego.

73 lata temu w Stanach Zjednoczonych zebrał się Komitet Wolnej Europy (m.in. przedstawiciele środowisk politycznych), który opowiedział się za wyzwoleniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej spod dominacji Związku Sowieckiego; głównym narzędziem realizacji tego celu stało się Radio Wolna Europa.

19 lat temu Donald Tusk został wybrany przewodniczącym Platformy Obywatelskiej.

6 lat temu w Warszawie zmarł Janusz Ekiert, muzykolog, autor książek poświęconych muzyce, biografii Fryderyka Chopina, historii Konkursów Chopinowskich.

# # #

Senat zajmie się dziś nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną SN. Od rana nad przepisami pracować będą komisje senackie, a po południu ustawa ma trafić pod obrady całej Izby.

Zmian w ustawie o SN oczekuje Komisja Europejska w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN to jeden z "kamieni milowych", których wdrożenie ma dać zielone światło dla zaakceptowania przez KE polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Jak mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki, prace nad tą nowelą mogą zakończyć się jeszcze podczas środowych obrad. "Nadzwyczajne posiedzenie Senatu jest zwołane tylko w tym jednym punkcie, dlatego, że uznaliśmy, iż Polska potrzebuje tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy +jak kania dżdżu+" - powiedział Grodzki.

Zainicjowane przez prezydenta Andrzeja Dudę zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym przyjęto w zeszłym tygodniu po niemal dwóch miesiącach żmudnych prac w Sejmie. Nowelizacja zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie w tym sądzie Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmiany przewidują też możliwość wznowienia spraw sędziów ukaranych dyscyplinarnie prawomocnymi orzeczeniami Izby Dyscyplinarnej lub tych, którym uchylono immunitety. Nowela przewiduje również "test bezstronności i niezawisłości sędziego", który ma dać każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Rozwiązanie to nie będzie jednak dotyczyło prawomocnych orzeczeń.

mm/

# # #

Dziś rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do nich ci maturzyści, którzy nie mogli ich zdawać w sesji głównej, majowej, z powodów zdrowotnych lub losowych. Sesja dodatkowa potrwa do 15 czerwca.

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym - egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Maturzysta - jak w latach ubiegłych - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Podobnie jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane są one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

dsr/

# # #

Dziś w Międzynarodowym Dniu Dziecka, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznej XXVIII sesji obrad brzmi: "Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne?".

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym realizowany od 1994 r. Ma kształtować poczucie odpowiedzialności obywatelskiej przez zaktywizowanie młodzieży na rzecz własnej społeczności lokalnej, a także upowszechniać wiedzę o działaniu polskiego parlamentu i demokracji. Uczestnicy wyłaniani są w drodze konkursu na podstawie zrealizowanego zadania rekrutacyjnego.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby jest wzorowana na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie. Posiedzenie dziecięcego Sejmu jest poprzedzone przygotowaniem projektu uchwały. Projekt uchwały jest poddawany dyskusji, a następnie głosowany podczas obrad SDiM. Posiedzenie kończy się przekazaniem uchwały SDiM na ręce członka prezydium Sejmu RP.

Uchwała SDiM jest apelem młodzieży do dorosłych (polityków, władz lokalnych, szkół, organizacji) w zakresie aktualnej tematyki sesji. Zarówno posiedzenie SDiM, jak i sama uchwała nie mają charakteru normatywnego ani politycznego. Udział w posiedzeniu oraz głosowanie nad uchwałą mają wyłącznie wymiar edukacyjny - ich celem jest przybliżenie młodzieży zasad procesu legislacyjnego.

dsr/

# # #

Po dwuletniej przerwie w dniach 1-4 czerwca odbędzie się w Warszawie Wakacyjny Zjazd Misjonarzy. Weźmie w nim udział ok. 120 misjonarzy ze wszystkich kontynentów, którzy przebywają w Polsce na urlopach.

W ciągu trzech dni misjonarze zapoznają się z sytuacją Kościoła katolickiego w Polsce, spotkają się z przedstawicielami władz państwa oraz specjalistami z różnych dziedzin nauki. Zgodnie z tradycją warsztaty w zakresie zachowania się w sytuacji zagrożenia życia na misjach poprowadzą funkcjonariusze GROM-u - poinformował PAP sekretarz Komisji KEP ds. Misji o. Kazimierz Szymczycha SVD.

W sobotę misjonarze wezmą udział II Ogólnopolskim Kongresie Różańcowym, który odbędzie się na Jasnej Górze oraz X Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca, które będą czasem dziękczynienia Bogu za beatyfikację Pauliny Jaricot, która odbyła się 22 maja br.

mgw/ mhr/

Newsroom PAP