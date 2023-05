Dziś (środa, 10 maja) PAP zapowiada:

KRAJ

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senat ma się zająć ustawą o komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski, a także ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Izba ma też się zająć ustawą o inwestycjach w elektrownie szczytowo-pompowe. Informacje na bieżąco. W porządku obrad są także nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług, w tym dostosowująca prawo krajowe do unijnych przepisów o przeciwdziałaniu oszustwom VAT. Senat będzie też obradować nad zmianą ustawy o służbie cywilnej, która nie pozwala zatrudniać w niej współpracowników organów bezpieczeństwa w latach 1944-90. Wprowadza też zmiany w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Informacje na bieżąco.

PREMIER-POZNAŃ-WOJSKO-USA

Dziś premier Mateusz Morawiecki odwiedzi w Poznaniu Camp Kościuszko - bazę wojskową, w której od 2020 r. mieści się wysunięte dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA, a także pierwszy stały garnizon tych wojsk w Polsce. Korpus koordynuje działania wojsk lądowych USA na wschodniej flance NATO. Wiosną ub.r. zapowiedziały one przeniesienie do Poznania stałego dowództwa V Korpusu, co potwierdził prezydent USA Joe Biden na Szczycie Sojuszu w Madrycie. Informacje na bieżąco.

MORAWIECKI-SASIN-POZNAŃ-GOSPODARKA

Dziś w Poznaniu premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin wezmą udział w kongresie Impact'23. Wśród podejmowanych tematów odbędzie się m.in. dyskusja dotycząca tzw. zielonej ekonomii, nowych technologii, przemysłu 5.0. Będzie także podjęty temat zdrowia, przyszłość mobilności i rozwoju miast. W ciągu dwóch dni kongres na ośmiu scenach wystąpi ok. 600 przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityków. Informacje na bieżąco

BANKI CENTRALNE-RPP

Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych. RPP ostatni raz podniosła stopy procentowe we wrześniu 2022 r. Od tego czasu główna stopa procentowa NBP, referencyjna, wynosi 6,75 proc. Informacje na bieżąco.

MATURA-NIEMIECKI

Maturzyści dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będą pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Informacje na bieżąco.

ZAGRANICA

--------

ROSJA-UKRAINA-WOJNA

441. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Informacje własne i agencyjne.

ALBANIA-ANDRZEJ DUDA

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą składa oficjalną wizytę w Albanii. Obsługa własna.

NATO-ROSJA-UKRAINA-WOJNA

Spotkanie szefów sztabów generalnych 31 krajów NATO i Szwecji, którzy omówią sytuację na polu walki w Ukrainie oraz kwestię dalszego wsparcia dla tego kraju w wojnie obronnej z Rosją. Informacje własne.

UE-PE

W Strasburgu trwa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Europosłowie będą głosować w sprawie zatwierdzenia wydatków unijnych instytucji i agencji za rok 2021. Komisja Kontroli Budżetowej PE przygotowała 55 raportów, w których udziela absolutorium wszystkim podmiotom, z wyjątkiem Rady UE i Rady Europejskiej. Informacje własne.

WATYKAN-PAPIEŻ

Audiencja generalna papieża Franciszka. Korespondencja własna.

