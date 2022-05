Dziś (środa, 11 maja) PAP zapowiada:

Kraj

Kraj

-------

POLITYKA-SEJM

Sejm rozpocznie dziś rano dwudniowe posiedzenie. Posłowie mają przystąpić do drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, zakładającym obniżenie od 1 lipca stawki PIT z 17 do 12 proc. Podczas posiedzenia przewidziano m.in. także powołanie prezesa NBP. Informacje na bieżąco.

SEJM-SĄDOWNICTWO

Sejmowa komisja sprawiedliwości będzie kontynuowała prace nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładającym likwidację Izby Dyscyplinarnej. Informacje na bieżąco.

EDUKACJA-MATURY

Maturzyści zdają dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu będą pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe. Informacje na bieżąco.

GOSPODARKA-IMPACT'22

Rozpoczęcie Kongresu Impact'22 w Poznaniu. Planowane wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego.

GOSPODARKA-FAO

W Łodzi XXXIII Sesja Konferencji Regionalnej ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 r. Informacja na bieżąco.

Zagranica

-------

MOSKWA, KIJÓW

77. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Informacje własne i agencyjne.

BRATYSŁAWA

Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę roboczą w Republice Słowackiej. Polski polityk spotka się ze słowacką prezydent Zuzaną Czaputovą, premierem Eduardem Hegerem i przewodniczącym Rady Narodowej (parlamentu) Borisem Kollarem. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim wojny na Ukrainie. Korespondencja własna.

GENEWA

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ w sprawie Ukrainy. Informacje agencyjne.

WASZYNGTON

Senat USA zagłosuje w sprawie prawa gwarantującego prawo do aborcji. Sprawa budzi w kraju duże emocje ze względu na upubliczniony projekt wyroku Sądu Najwyższego, który znosi prawo do aborcji ustanowione przez poprzednie wyroki konstytucyjne i w efekcie pozostawia regulacje w tej sprawie do decyzji poszczególnych stanów. Korespondencja własna.

ŚWIAT

Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźną dla życia chorobę Covid-19. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na świecie stwierdzono dotychczas ponad 518,1 mln zakażeń i ponad 6,2 mln zgonów osób zainfekowanych; wykonano ponad 11,3 mld szczepień przeciw Covid-19. Informacje własne i agencyjne.

Redaktorzy prowadzący:

Olga Karaban (ok)

Cezary Bielakowski (bii)

Newsroom

tel. 22-6280720

faks: 22-6299386; 22-5092206

newsroom@pap.pl

Redakcja Krajowa

tel. 22-5092240

krajowa@pap.pl

Redakcja Zagraniczna

tel. 22-5092322

zagranica@pap.com.pl

Redakcja Sportowa

tel. 22-6216584

faks: 22-6213875

sport@pap.com.pl

Redakcja Fotograficzna

tel. kraj: 22-5092383

tel. zagr.: 22-5092439

tel. sport: 22-5092640

e-mail: foto@pap.pl