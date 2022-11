Dziś (środa 9 listopada) w kraju

Dziś jest środa, trzysta trzynasty dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.43, zachód o 15.56. Imieniny obchodzą: Aleksander, Genowefa, Gracja, Ludwik oraz Teodor.

228 lat temu w czasie Powstania Kościuszkowskiego wojska rosyjskie wkroczyły do Warszawy.

81 lat temu w Warszawie założona została Tajna Armia Polska.

81 lat temu Niemcy rozpoczęli Sonderaktion Lublin, aresztując kilkuset przedstawicieli polskiej inteligencji: w kolejnych miesiącach na terenie dystryktu lubelskiego aresztowano ok. 2 tys. przedstawicieli inteligencji. Spośród nich kilkuset zostało rozstrzelanych, a kilkudziesięciu trafiło do obozów koncentracyjnych.

80 lat temu w Lublinie Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację getta na Majdanie Tatarskim; większość przetrzymywanych w nim Żydów zamordowano w komorach gazowych w obozie na Majdanku.

79 lat temu w Waszyngtonie powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy (UNRRA).

64 lata temu ukazało się premierowe wydanie "Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego".

42 lata temu odbyła się premiera serialu telewizyjnego "Dom" w reżyserii Jana Łomnickiego.

33 lata temu upadł mur berliński; władze NRD otworzyły granice z Berlinem Zachodnim.

35 lat temu Służba Bezpieczeństwa zatrzymała ukrywającego się od 13 grudnia 1981 r. Kornela Morawieckiego, przywódcę Solidarności Walczącej.

22 lata temu Sejm uchwalił ustawę o repatriacji, dotyczącą Polaków na Wschodzie.

21 lat temu odbyła się premiera filmu "Wiedźmin" w reżyserii Marka Brodzkiego.

14 lat temu w Warszawie zmarł Stanisław Różewicz, reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, kierownik artystyczny Zespołu Filmowego "Tor" (1967-1968; 1972-1980); autor m.in. filmów "Wolne Miasto" i "Westerplatte".

Premier Mateusz Morawiecki oraz premier Słowacji Eduard Heger będą obserwować manewry wojsk państw Grupy Wyszehradzkiej, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii PUMA-22 na poligonie Nowa Dęba.

Przy okazji ćwiczeń planowane jest robocze spotkanie premierów Polski i Słowacji. "Szefowie rządów omówią bieżące kwestie dwustronne oraz kluczowe tematy międzynarodowe, w tym szczególnie dotyczące aktualnej sytuacji w Ukrainie" - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Ćwiczenia Puma-22 to największe manewry wojsk państw Grupy Wyszehradzkiej. Oprócz żołnierzy z państw V4 biorą w nich udział również wojskowi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Łącznie w manewrach będzie szkolić się ok. 1700 żołnierzy, przede wszystkim z wojsk pancernych i zmechanizowanych, którzy będą korzystać z ok. 300 jednostek sprzętu.

Manewry wojskowe odbywają się od 4 do 11 listopada na poligonie w Nowej Dębie. Scenariusz manewrów uwzględnia kontekst rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Umowę ramową na dostawy krajowych elementów do amerykańskich i koreańskich wieloprowadnicowych wyrzutni artylerii rakietowej zatwierdzi dziś w Warszawie wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Umowa między Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-WWR określa zasady i warunki zawierania umów wykonawczych dotyczących włączenia elementów produkowanych w Polsce - w tym pojazdów i sprzętu łączności - w systemy M142 HIMARS i K239 Chunmoo.

Dziś minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek spotka się z kierownictwem Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP przygotował listę rekomendacji i postulatów do przedstawienia szefowi MEiN, wśród nich będą rekomendacje miasteczka edukacyjnego. Związkowcy mają też przedstawić ministrowi edukacji i nauki postulaty płacowe ZNP, w tym m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie co najmniej 20 proc., a także negatywne stanowisko ZNP wobec projektu budżetu na oświatę i wnioski z raportu "Wynagrodzenia polskich nauczycieli", przygotowanego przez związek we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute.

Istotnymi dla ZNP tematami, jakie jego przedstawiciele chcą podjąć podczas rozmowy z ministrem, są również zagrożenia, jakie widzą w związku z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Związek ostrzega, że wejście w życie zapisów zawartych w tej nowelizacji doprowadzi do zmiany ustroju polskiego systemu oświaty i przywrócenia centralnego zarządzania oświatą, a także stopniowego pozbawiania szkół autonomii. Wskazuje m.in. na zapisy noweli umożliwiające zatrudnianie w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, a nie jak dotychczas zajęć rozwijających zainteresowania, a także na zapisy dotyczące nowych zasad działalności stowarzyszeń i organizacji w szkołach.

Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. RPP do tej pory podnosiła stopy procentowe 11-krotnie. Cykl podwyżek rozpoczął się w październiku 2021 r. i od tego czasu RPP podnosiła stopy na każdym kolejnym posiedzeniu. Wyjątkiem był sierpień, kiedy RPP miała przerwę urlopową.

