Dziś w kraju (niedziela, 5 marca)

Dziś jest niedziela, sześćdziesiąty czwarty dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.22, zachód o 17.21. Imieniny obchodzą: Adrianna, Adrian, Fryderyk, Jeremiasz, Oliwia, Teofil, Wergilia, Wergiliusz.

420 lata temu starosta żmudzki Jan Karol Chodkiewicz pokonał siły szwedzkie pod Rakvere w Inflantach (ob. Estonia).

160 lat temu podczas Powstania Styczniowego w bitwie pod Skałą siły dowodzone przez gen. Mariana Langiewicza odniosły zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi.

85 lat temu odbyła się premiera filmu "Królowa przedmieścia" w reżyserii Eugeniusza Bodo.

70 lat temu ppor. pil. Franciszek Jarecki uprowadził odrzutowy samolot myśliwski MiG-15bis i po siedmiu minutach lotu wylądował na duńskiej wyspie Bornholm.

20 lat temu wszedł w życie Światowy Kodeks Anntydopingowy (World Anti Doping Code) podpisany przez członków Rady Fundacyjnej Światowej Agencji Antydopingowej(WADA).

10 lat temu Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek dokonali pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznik Broad Peak w paśmie Karakorum (pogranicze Chin i Pakistanu). W drodze powrotnej Berbeka i Kowalski zginęli.

W Ośrodku Kultury w Urzędowie (woj.lubelskie) odbędzie się spotkanie wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z mieszkańcami.

W Tarnawce (woj. podkarpackie) odbędzie się odsłonięcie muralu upamiętniającego , kierownika tamtejszej szkoły powszechnej w latach 1936-1939 por. Franciszka Majewskiego, oficera 2. Dywizji Piechoty Legionów WP, zamordowanego 2 lub 3 kwietnia 1940 r. przez Sowietów w Katyniu. W uroczystości weźmie udział zastępca prezesa IPN Mateusz Szpytma.Organizatorami uroczystości są IPN Oddział w Rzeszowie, Gmina Markowa i OSP w Tarnawce.

W Warszawie na Forcie Bema odbędzie się XI Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym. Od 2015 r. bieg ma charakter ogólnopolski i wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych. Obecnie impreza odbywa się w Polsce oraz w wybranych miastach Austrii, Irlandii, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Organizator zapowiada, że w biegu będzie uczestniczyć ok. 75. osób. W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry. To odwołanie do roku w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak ps. Lalek. W Warszawie można zarejestrować się jeszcze w dniu biegu.

W Warszawie w bazylice Św. Krzyża przy Krakowskim Przemieściu 3 w Warszawie odbędzie się rocznicowa msza święta katyńska. Po mszy zostanie wyświęcona nowa Kaplica Katyńska.

Druga niedziela Wielkiego Postu w Kościele katolickim to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku przeżywana jest pod hasłem "Z misjonarzami budujemy Kościół". We wszystkich wspólnotach parafialnych odbywa się zbiórka na fundusz misyjny. W ubiegłym roku zebrano 1 mln 883 tys. 302,92 zł. Z tego 138 tys. 659 euro przeznaczono na realizację 124 projektów pomocowych, w tym 61 ewangelizacyjnych i budowlanych; 27 edukacyjnych; 19 charytatywnych i 16 medycznych.