Dziś (wtorek, 21 marca) w kraju

Dziś jest wtorek, osiemdziesiąty dzień roku. Wschód słońca o godz. 5.37, zachód o 17.50. Imieniny obchodzą: Marzanna, Benedykt, Lubomir oraz Mikołaj.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dziś jest wtorek, osiemdziesiąty dzień roku. Wschód słońca o godz. 5.37, zachód o 17.50. Imieniny obchodzą: Marzanna, Benedykt, Lubomir oraz Mikołaj.

# # #

501 lat temu Mikołaj Kopernik na odbywającym się w Grudziądzu Sejmiku Generalnym Prus Królewskich wygłosił traktat o monecie "De aestimatione monetae", w którym sformułował prawo "gorszy pieniądz wypiera lepszy".

258 lat temu ukazało się pierwsze wydanie "Monitora", czołowego czasopisma polskiego oświecenia wyrażającego opinię stronnictwa królewskiego.

219 lat temu we Francji przyjęto tzw. Kodeks Napoleona - pierwszy nowoczesny kodeks prawa cywilnego; obowiązywał na terenie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

214 lat temu wodzem naczelnym wojsk Księstwa Warszawskiego został książę Józef Poniatowski.

80 lat temu powstała Krajowa Reprezentacja Polityczna (KRP) - organ reprezentujący w kraju główne siły polityczne Polski Podziemnej. 9 stycznia 1944 r. została przekształcona w Radę Jedności Narodowej.

69 lat temu w pożarze w kopalni węgla kamiennego "Barbara-Wyzwolenie" w Chorzowie zginęło ponad 80 górników.

68 lat temu Adam Harasiewicz zwyciężył w V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

44 lata temu członkowie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP) napadli na mieszkanie Jacka Kuronia, gdzie odbywał się wykład Uniwersytetu Latającego.

42 lata temu, protestując "przeciw zmowie milczenia wokół zbrodni w Katyniu, demoralizacji młodzieży i zniszczeniu rzemiosła", były żołnierz AK Walenty Badylak dokonał aktu samospalenia na Rynku Głównym w Krakowie.

lui/

# # #

Rząd zajmie się dziś m.in. projektami dot. Centralnej Informacji Emerytalnej i Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) ma stworzyć narzędzie zgrupowania informacji o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach.

Jak podkreślono w uzasadnieniu propozycji, za pośrednictwem CIE użytkownicy będą mieli dostęp np. do informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. W jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont w filarze publicznym, czyli przede wszystkim w systemach prowadzonych przez ZUS i KRUS, prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), oraz w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE i OFE. Informacje z CIE będzie można uzyskać za pośrednictwem domeny gov.pl albo poprzez aplikację mobilną.

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych odnosi się do stworzenia ram prawnych umożliwiających sprawną realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów polskiej administracji rządowej.

Ministrowie zająć mają się też wnioskiem ministra spraw zagranicznych, który jest trzecim z punktów wtorkowego posiedzenia rządu, Rada Ministrów miałaby udzielić zgody na niewykonywanie przez nasz kraj kilkunastu artykułów Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie wobec Republiki Białoruś, w związku z jej udziałem w agresji na Ukrainę.

Artykuły te dotyczą m.in. wymiany informacji i powiadomień o wymianach i miejscach stałego składowania uzbrojenia oraz kwestii przyjmowania inspekcji służących weryfikowaniu wykonywania traktatu.

mja/ mok/

# # #

Po południu odbędzie się w Gdańsku briefing prasowy przewodniczącego "Solidarności" Piotra Dudy, podczas którego otwarta zostanie wystawa dokumentująca relacje "Solidarności" z Janem Pawłem II oraz zostaną przedstawione działania "Solidarności" w obronie papieża Polaka.

W sposób symboliczny zostanie też odsłonięty baner na budynku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", który fizycznie zawisł na nim już w piątek; podobny został też powieszony na fasadzie Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku.

"+Solidarność+ zawsze powtarzała, że bez Jana Pawła II by nie powstała. To on obudził w nas solidarność. To on bronił nas i chronił w czasach, gdy +Solidarność+ była gnębiona i niszczona, gdy sadzano naszych liderów w więzieniach. On był zawsze z nami. Dzisiaj, gdy Jan Paweł II potrzebuje naszej pomocy, a właściwie jego dobre imię, bo sam nie może się bronić, +Solidarność+ będzie broniła jego dobrego imienia tak, jak on bronił kiedyś nas" - zapowiedział w piątek rzecznik prasowy NSZZ "Solidarność" Marek Lewandowski.

mir/

Newsroom PAP